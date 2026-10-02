Pavel s první dámou vyprávějí o pejskovi a kočičce. Udělejte si čas na čtení, vyzývají

„Začal Týden čtení dětem. S Evou však doufáme, že si na společné čtení najdete čas po celý rok,“ napsal prezident v příspěvku na sociálních sítích. Ať už podle něj lidé sáhnou po české pohádce, nebo po jiném příběhu, jde o jeden z nejlepších způsobů, jak trávit čas s těmi nejmenšími.
Prezidentský pár si vybral vyprávění z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Ve čtení se manželé střídají a posluchače provázejí neobvyklou přípravou narozeninového dortu.
|
Pavel na Hradě ocenil aktivní seniory. Sám jsem raný stařík, prohlásil
„Jak se takový pravý dort dělá,“ předčítá první dáma ve videu. „To nic není, to je lehké. To já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší. Všecko, co nejraději jíš. A pak je ten dort také nejlepší,“ pokračuje hlava státu.
Pejsek a kočička se přitom řídí jednoduchou úvahou: čím více oblíbených jídel do dortu přidají, tím bude lepší. „Ale my jich tam dáme sto a budeme mít stokrát dobrý dort,“ plánuje pejsek.
Vedle mouky, mléka nebo vajíčka do dortu pejsek s kočičkou přidávají také syrečky, špekové kůže, kosti či myši, ale také čokoládu a šlehanou smetanu. „A když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak velký jako kolo u vozu,“ čtou manželé z pohádky.
|
Pejsek a kočička Josefa Čapka se vracejí. V nových příbězích potkají třeba Karkulku
Záměrem celostátní akce Týden čtení dětem je podpora dětského čtenářství, čtenářské gramotnosti a budování kvalitního rodinného prostředí ve společnosti literatury. Zahájení 16. ročníku proběhlo ve čtvrtek v Divadle loutek Ostrava. Slavnostní inaugurace byla zároveň oslavou 20. narozenin oblíbeného projektu Celé Česko čte dětem.