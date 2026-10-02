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Pavel s první dámou vyprávějí o pejskovi a kočičce. Udělejte si čas na čtení, vyzývají

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  12:16
Prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová se zapojili do Týdne čtení dětem. Na sociálních sítích sdíleli video, ve kterém společně předčítají příběh Josefa Čapka o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Dospělé vyzvali, aby si čas na čtení našli po celý rok.

„Začal Týden čtení dětem. S Evou však doufáme, že si na společné čtení najdete čas po celý rok,“ napsal prezident v příspěvku na sociálních sítích. Ať už podle něj lidé sáhnou po české pohádce, nebo po jiném příběhu, jde o jeden z nejlepších způsobů, jak trávit čas s těmi nejmenšími.

Prezidentský pár si vybral vyprávění z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Ve čtení se manželé střídají a posluchače provázejí neobvyklou přípravou narozeninového dortu.

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„Jak se takový pravý dort dělá,“ předčítá první dáma ve videu. „To nic není, to je lehké. To já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší. Všecko, co nejraději jíš. A pak je ten dort také nejlepší,“ pokračuje hlava státu.

Pejsek a kočička se přitom řídí jednoduchou úvahou: čím více oblíbených jídel do dortu přidají, tím bude lepší. „Ale my jich tam dáme sto a budeme mít stokrát dobrý dort,“ plánuje pejsek.

Vedle mouky, mléka nebo vajíčka do dortu pejsek s kočičkou přidávají také syrečky, špekové kůže, kosti či myši, ale také čokoládu a šlehanou smetanu. „A když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak velký jako kolo u vozu,“ čtou manželé z pohádky.

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Záměrem celostátní akce Týden čtení dětem je podpora dětského čtenářství, čtenářské gramotnosti a budování kvalitního rodinného prostředí ve společnosti literatury. Zahájení 16. ročníku proběhlo ve čtvrtek v Divadle loutek Ostrava. Slavnostní inaugurace byla zároveň oslavou 20. narozenin oblíbeného projektu Celé Česko čte dětem.

Týden čtení dětem – Povídání o pejskovi a kočičce: Jak si dělali dort
Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal končícího polského prezidenta Andrzeje Dudu. (7. července 2025)
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN (20. září 2026)
Prezident Petr Pavel se proběhl v Central Parku v New Yorku (/23. září 2026)
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