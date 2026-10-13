Prezident se objevil ve videu Orlenu z Maroka. Bylo to spontánní, tvrdí závodník

Prezident odcestoval do zahraničí 2. října. Podle informací Hradu se má k pracovnímu programu vrátit v pondělí 19. října. Pavel svou dovolenou zahájil na rallye v Maroku, automobilový jezdec Prokop z akce poté na svém Facebooku zveřejnil fotografii s hlavou státu.
Hlava státu se objevila také v propagačním videu petrochemického giganta Orlen. Právě ten sponzoruje stáj závodníka Prokopa. Prezident je ve videu zachycen v sestřihu ze zákulisí závodu. Propagační záběry zveřejnil na sociální síti Prokopův tým.
Pan prezident za své krátké vystoupení ve videu samozřejmě nic nedostal.