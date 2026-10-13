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Prezident se objevil ve videu Orlenu z Maroka. Bylo to spontánní, tvrdí závodník

Kateřina Vaníčková
Eva Pospíšilová
Matěj Svěrák
, ,
  17:04

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Prezident Petr Pavel. | foto: Jan Altner

Prezident Petr Pavel ani Hrad zatím nezveřejnili faktury, kolik zaplatila hlava státu za přelety tryskáči z Prahy do Maroka a zpět. Pavel se do Česka v pátek na otočku vrátil, aby mohl odvolit. Otazníky se objevily také kvůli propagačnímu videu petrochemického gigantu Orlen se závodníkem Martinem Prokopem, v němž figuruje i Pavel. Redakce iDNES.cz zjišťovala, nakolik je prezident do této reklamní kampaně zapojen a za jakých podmínek.

Prezident odcestoval do zahraničí 2. října. Podle informací Hradu se má k pracovnímu programu vrátit v pondělí 19. října. Pavel svou dovolenou zahájil na rallye v Maroku, automobilový jezdec Prokop z akce poté na svém Facebooku zveřejnil fotografii s hlavou státu.

Hlava státu se objevila také v propagačním videu petrochemického giganta Orlen. Právě ten sponzoruje stáj závodníka Prokopa. Prezident je ve videu zachycen v sestřihu ze zákulisí závodu. Propagační záběry zveřejnil na sociální síti Prokopův tým.

Pan prezident za své krátké vystoupení ve videu samozřejmě nic nedostal.

Martin Prokop automobilový závodník

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