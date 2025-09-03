Prezident Pavel odjel na tajnou dovolenou do zahraničí

Vzhledem k tomu, že Pavlův pobyt je soukromý, nesdělila Kancelář prezidenta republiky zemi, kde prezident pobývá. V tiskové zprávě. však uvedla, že je v Evropské unii.
Vloni strávil Pavel část dovolené v Česku na chalupě a část na motorce v zahraničí, a to ve více zemích. Chalupu má v České Čermné na Náchodsku. Nachází se u úzké silničky vedoucí k polské hranici.
Předloni Pavel na dovolené navštívil i multižánrový hudební festival Trutnoff. Volno přerušil 21. srpna 2023 kvůli tradiční pietní akci u Českého rozhlasu, která připomněla oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Prezidentu Pavlovi začala dovolená, stráví ji na chalupě a motorce
Pojem dovolená je nicméně u ústavních činitelů, jako je prezident či členové vlády, nepřesný. Klasickou dovolenou, kterou čerpá každý zaměstnanec, nemají. Nejsou v pracovním poměru, nevztahuje se tak na ně zákoník práce. Z povahy své funkce by měli být neustále k dispozici.
V praxi to znamená, že si dny volna na soukromé cesty a pobyty vybírají ideálně v době, kdy je nečekají významné události.