Prezident Pavel odjel na tajnou dovolenou do zahraničí

Prezident Petr Pavel odjel ve středu na soukromou zahraniční cestu, oznámil Hrad. Konkrétní místo pobytu vzhledem k jeho soukromí, nesdělil. Pavel je po celou dobu ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace.
Petr Pavel již zhruba půl roku zastává funkci prezidenta republiky.

Petr Pavel již zhruba půl roku zastává funkci prezidenta republiky. Exkluzivní rozhovor s Petrem Pavlem na webu iDNES.cz. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Pavel na novoroční procházce u chalupy na Náchodsku (3. září 2022)
Petr Pavel na Prague Harley Days (3. září 2022)
Vzhledem k tomu, že Pavlův pobyt je soukromý, nesdělila Kancelář prezidenta republiky zemi, kde prezident pobývá. V tiskové zprávě. však uvedla, že je v Evropské unii.

Vloni strávil Pavel část dovolené v Česku na chalupě a část na motorce v zahraničí, a to ve více zemích. Chalupu má v České Čermné na Náchodsku. Nachází se u úzké silničky vedoucí k polské hranici.

Předloni Pavel na dovolené navštívil i multižánrový hudební festival Trutnoff. Volno přerušil 21. srpna 2023 kvůli tradiční pietní akci u Českého rozhlasu, která připomněla oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Prezidentu Pavlovi začala dovolená, stráví ji na chalupě a motorce

Pojem dovolená je nicméně u ústavních činitelů, jako je prezident či členové vlády, nepřesný. Klasickou dovolenou, kterou čerpá každý zaměstnanec, nemají. Nejsou v pracovním poměru, nevztahuje se tak na ně zákoník práce. Z povahy své funkce by měli být neustále k dispozici.

V praxi to znamená, že si dny volna na soukromé cesty a pobyty vybírají ideálně v době, kdy je nečekají významné události.

