Servery Censor.net a RBK-Ukrajina se odvolávají na své anonymní zdroje. Dříve ukrajinský generální štáb informoval o úspěšném útoku na muniční sklad u města Karačev v Brjanské oblasti na západě Ruska, aniž by upřesnil, jakými prostředky byl ruský arzenál zasažen. Podobná tvrzení nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

„To povolení mělo přijít hned s dodávkou těch zbraní, protože Rusko na Ukrajinu, do hloubi ukrajinského území, útočí od samého počátku,“ uvedl prezident pro Blesk.

Podotkl také, že Rusko používá i drony a balistické střely dodané ať už Íránem, nebo Severní Koreou. „Pokud tedy Rusko podniká útoky i cizinou dodanými zbraněmi na ukrajinské území, proč by Ukrajina neměla mít právo dělat to samé ve vztahu k Rusku,“ dodal.

Pokud by Ukrajinci neměli možnost zasáhnout vojenské cíle na ruském území, Rusko by podle hlavy státu mohlo pohodlně podnikat útoky na ukrajinské území bez jakékoliv odvety. „Pokud se teď to omezení odstraní, tak se vlastně situace vyrovnává. Rusko, prezident Putin nemá jediný důvod poukazovat na to, že tady dochází k nějaké náhlé eskalaci,“ řekl Pavel Blesku.

Server RBK-Ukrajina poznamenal, že dříve několik západních médií informovalo, že americký prezident Joe Biden souhlasil s omezeným použitím raket ATACMS, který mají dolet až 300 kilometrů, k útokům na cíle na ruském území.

Předpokládalo se však, že toto svolení se týká jen útoků v ruské Kurské oblasti, kam pronikly ukrajinské jednotky, které nyní čelí mimo jiné severokorejským vojákům nasazeným do války proti Ukrajině. Washington informace o možném využití amerických raket oficiálně nepotvrdil.