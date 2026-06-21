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Pavel se v Ležákách zúčastnil pietního aktu k výročí vyhlazení. Varoval před podceněním hrozeb

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  12:34
Společnost by podle prezidenta Petra Pavla měla věnovat pozornost příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, a nepodceňovat hrozby. Řekl to v neděli v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku na vzpomínkové akci k výročí vyhlazení obce nacisty.
Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na...

Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na Chrudimsku (21. června 2026) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na...
Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na...
Prezident Petr Pavel (vpravo) sleduje seskok vojenských parašutistů při pietním...
Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na...
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Němci ji před 84 lety vypálili a obyvatele vyvraždili. „Vzhledem k tomu, že žijeme dlouho v míru a v relativním dostatku, tak máme tendenci věřit, že to tak má být, že to tak musí být. Historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem a že se to nemusí vždy povést, když se o to nebudeme starat,“ řekl Pavel.

Podle něj je proto důležité si připomínat historické události, a to, co k nim vedlo. „Prožíváme období, kdy mnoho konfliktů kolem nás přináší obrovské ztráty, škody, podobně jako ve druhé světové válce, a máme pocit, že se nás to netýká, že to je hodně daleko. Myslím si, že bychom měli věnovat pozornost všem příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, protože by se nám mohlo stát znovu to samé,“ řekl Pavel.

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Program vzpomínkové akce začal v 08:30 bohoslužbou, od 10:00 následovalo položení věnců, čtení jmen zavražděných obyvatel a poté zazněla modlitba za oběti ležácké tragédie. Pietní akt před polednem zakončilo zapálení ohně a seskok vojenských výsadkářů.

Kamenickou osadu Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942, mstili se za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Stalo se to dva týdny po vyhlazení středočeských Lidic. Gestapo odhalilo, že v Anglii vycvičení parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem.

Nacisté ještě 24. června v Pardubicích popravili 33 dospělých, 13 dětí odvlekli. Přežily jen sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy, které byly poslány do Německa na převýchovu. Dnes je místo bývalé osady národní kulturní památkou.

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