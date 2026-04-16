Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Změňte zákon o občanství, žádali ho

Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Zástupci krajanského spolku ho na akci na české ambasádě požádali o podporu změny zákona o státním občanství, který podle nich omezuje právo žádat o české občanství potomkům Čechů, kteří se narodili mimo území Československa mezi roky 1949 a 1969. Omezení podle nich dopadá na potomky krajanů v Chile.
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou po příletu do Santiaga de Chile. Pavel v rámci oficiální návštěvy Chile vystoupí na Chilské univerzitě, navštíví Muzeum paměti a lidských práv a setká se s českými krajany. (15. dubna 2026)

Petr Pavel se setkal se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem v rámci...
Milei ukázal Pavlovi svou motorovou pilu, prezident si ji potěžkat nechtěl (14....
„Právě toto období naprosto odpovídá době, kdy se narodili naše rodiče a naši prarodiče zde v Chile, protože jsou to lidé, kteří po válce převážně přicházeli za prací do Baťových závodů a hledali v Chile nový život,“ uvedla předsedkyně českého krajanského spolku Chilsko-český kroužek Lenka Šopíková.

Ačkoli se dostali daleko od své vlasti, snažili se podle ní usilovat o zachovávání zvyků a tradic své země.

„Snažíme se jako komunita stále zachovávat své tradice a kulturu, a máme takto blízký vztah k České republice. Chtěli bychom požádat o změnu tohoto zákona, abychom jak my, tak i naši potomci, měli právo požádat o české občanství,“ dodala.

Pavel ve svém projevu označil setkávání s krajany za nejpříjemnější bod programu svých zahraničních cest. „Protože pro nás jsou setkáním s domovem, často na druhém konci světa. A mnohdy velice úsměvně zakonzervované v minulosti, protože zvyky, které udržujete, dost často v České republice už pomalu upadají k zapomnění,“ podotkl.

Milei ukázal Pavlovi slavnou „rozpočtovou“ pilu, prezident si ji potěžkat nechtěl

Ocenil, že si krajani v Chile udržují vztah k ČR ať už k jazyku či ke kultuře. „V dnešní době, kdy se svět tak trochu zbláznil a my vidíme nejistotu na každém kroku, je mimořádně důležité, když nacházíme partnery, ať už jsou kdekoli, kteří jsou schopni naslouchat a kteří jsou schopni spolupracovat,“ uvedl. K tomu podle něj přispívají právě krajané, protože jsou mostem mezi Chile a ČR.

Český prezident se při příležitosti své návštěvy v zahradě velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile také zúčastnil slavnostního vysazení lípy.

Pavel krajany na svých cestách navštěvuje pravidelně, už na začátku tohoto týdne se s Čechy a českými potomky sešel v Argentině. V minulosti se s nimi setkal například při návštěvách Spojených států, Austrálie nebo Nového Zélandu.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

Předstírejte homosexualitu, radí migrantům právníci. Zvýší tím šanci na azyl

Migranti se přes Lamanšský průliv snaží dostat do Británie. (30. října 2024)

Podvodní poradci a právnické firmy radí imigrantům usilujícím o azyl v Británii, aby předstírali homosexualitu, což má zvýšit jejich šanci na získání trvalého pobytu v zemi. Účtují si za to tisíce...

16. dubna 2026  6:57

V Rusku se schyluje ke vzpouře. Před Putinem se věci tají, líčí blogerka

Vladimír Putin

Lidé v Rusku, včetně jeho gubernátorů, se bojí prezidenta Vladimira Putina, kterému raději neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární...

16. dubna 2026  6:46

O víkendu bude až 20 stupňů. Pak přijde změna, předpovídají meteorologové

Deštivé počasí v Praze. (20. května 2019)

Příjemné jarní počasí s teplotami do 20 °C skončí o víkendu. V neděli mohou přijít bouřky a v pondělí ve vyšších polohách i sněhové přeháňky. V dalších dnech klesnou noční teploty pod bod mrazu,...

16. dubna 2026  6:34

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o pět procent, nad odhady

Ilustrační snímek burza

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o pět procent, čímž podle agentury Reuters překonala očekávání analytiků, kteří odhadovali růst HDP na 4,8 procenta.

16. dubna 2026  4:03,  aktualizováno  6:04

Devadesátiletí a starší si letos musí povinně vyměnit doklady. Kdo nemusí na úřad?

Ilustrační snímek

Nejstarším lidem letos skončí platnost občanských průkazů. Staré knížkové a také o něco novější zalaminované doklady, vydané do 30. června 2000, přestanou platit na začátku srpna 2026. Tyto doklady...

16. dubna 2026

Dinosauři obsadili univerzitu. 682 lidí čekalo, jestli padne světový rekord

Stovky dinosaurů zaplavily univerzitu v Calgary. Padl světový rekord

Když se lidé začali scházet na univerzitním kampusu v kanadském Calgary, vypadalo to spíš jako návrat do pravěku než oslava narozenin. Nafukovací tlamy, krátké ruce a dlouhé ocasy zaplavily prostor....

16. dubna 2026  5:30

Své lásky psychicky ničil a střídal, ukazuje dokument o Davidu Stypkovi

David Stypka při natáčení klipu k písni Kříž

Hudebník a básník, ale také živel, jehož výrazný projev a texty plné obraznosti trvale změnily podobu české populární hudby. To byl David Stypka, který zemřel v roce 2021. Dokumentární film Neboj,...

16. dubna 2026

Poslanci se na žádost opozice sejdou k cenám a k tématu ohrožení ČT a rozhlasu

Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Na mimořádné schůzi s opozicí navrženým programem zdražování cen pohonných hmot i potravin, ohrožení nezávislého fungování veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu, a bezpečnostní chaos vlády...

16. dubna 2026

Prodej drog jako zvrácený geocaching. Koks zlevňuje a válcuje Česko, líčí Frydrych

Premium
Šéf protidrogové centrály Jakub Frydrych

Kokain masivně zlevňuje a válcuje Česko. Dealeři zmizeli z ulic, prodávají na Telegramu a nákup drog připomíná zvrácený geocaching. Šéf elitní Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, který ve...

16. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vypadli i důchodci a samoživitelky. Na podporu bydlení jsou všichni příliš bohatí

Premium
Jen v letošním roce se předpokládá, že provoz kontaktních míst, asistence...

Samoživitelky, starobní důchodci nebo lidé pracující za minimální mzdu. Ti všichni podle organizací zabývajících se začleňováním znevýhodněných lidí a opozičních poslanců vypadnou ze systému podpory...

16. dubna 2026

Já na prvním místě: Češi utrácejí jinak než dřív. Na jakém zboží se to nejvíc projevuje

Rozmazané linky a stíny jsou poměrně praktickou záležitostí.

Tempo růstu maloobchodních tržeb, které v únoru dosáhlo v porovnání s loňskem 4,1 procenta, momentálně živí hlavně zboží denní potřeby. U něj je meziroční růst sedmiprocentní, a to především díky...

16. dubna 2026

