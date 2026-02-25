Pavel byl soukromě v zahraničí také koncem ledna, prezidentská kancelář tehdy rovněž bez podrobností uvedla, že zamířil do členské země Evropské unie. Pavel pak na sociálních sítích oznámil, že tráví dovolenou ve Španělsku, kde jezdí na motorce.
Hrad ve středu informoval také o dvojici státních návštěv, které Pavel chystá za dva týdny. Postupně navštíví Lotyšsko a Litvu, v obou zemích se sejde se svými protějšky i předsedkyněmi vlád. Cílem cesty je mimo jiné posílení vztahů v bezpečnosti, obraně či hospodářské spolupráci.