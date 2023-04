Pavel uzavírá návštěvu Bruselu: čekají ho schůzky s Michelem a Metsolaovou

Na závěr návštěvy Bruselu se prezident měl setkat také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta se nakonec ze setkání z osobních důvodů omluvila. „Potkáme se někdy příště. Známe se z mého působení v čele vojenského výboru a máme korektní vztahy,“ řekl Pavel.

Do belgické metropole přiletěl ve středu odpoledne. Přímo z letiště zamířil do centrály NATO, kde jednal s Jensem Stoltenbergem. Schůzka se měla původně uskutečnit až o den pozdějí, generální tajemník aliance ji však posunul, protože se ve čtvrtek vydal na Ukrajinu.

Tam se v nejbližších týdnech chystá také Pavel. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému po inauguraci slíbil, že do Kyjeva dorazí v dubnu. Ve čtvrtek novinářům řekl, že pojede bez manželky Evy. „Až budeme po válce obnovovat Ukrajinu, tak pojede se mnou,“ doplnil prezident.

Čtvrteční program Pavel zahájil návštěvou Evropské školy, kde studují převážně děti zaměstnanců Evropské unie a dalších bruselských institucí. Do školy chodily i jeho dvě děti. „Dcera tu v roce 2010 maturovala, oba si to tu nemohli vynachválit. Dalo jim to do života velký přehled. Potkávali se tu s dětmi z tolika národů a kultur, že bezprostřední sdílení jejich náhledu na svět jim dalo určitě více, než nastudovat hromadu knížek,“ zhodnotil.

Po dopoledním programu pak opět zamířil do centrály NATO, kde ve středu jednal s generálním tajemníkem Stoltenbergem. Nejprve se sešel s bývalými pracovníky sekretariátu, se kterými spolupracoval během svého angažmá v alianci. Poté ho čekal pracovní oběd s velvyslancem při NATO Jakubem Landovským. Na závěr se setkal s předsedou vojenského výboru Robem Bauerem, jehož post zastával v letech 2015 až 2018.

Odpoledne se pak prezident zúčastnil neformální diskuze se zástupci bruselských think-tanků. „Snažil jsem se je přesvědčit, že naše část Evropy by na unijní půdě mohla být víc slyšet. A to především s ohledem na zkušenost, kterou jsme prožili během války na Ukrajině. A také s ohledem na výsledky předsednictví EU, kdy Česko ukázalo, že umí hledat řešení a dalo přednost společným před vlastními zájmy,“ řekl Pavel.

Čtvrteční den pak uzavřel v Pražském domě, kde se setkal s krajany žijícími v Bruselu. Do Prahy Pavel odletí v pátek po poledni.