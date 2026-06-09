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Britský humor i pokus o češtinu. Field, Pavel i další oslavovali britského krále

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  21:16
Na již tradičních oslavách narozenin krále Karla III. na britské ambasádě v Praze nechybělo blahopřání Petra Pavla ani humorná snaha velvyslance Matta Fielda o českou výslovnost. Muž, kterému Praha přirostla k srdci, pořádal jednu z posledních velkých akcí, než Česko služebně opustí.

Král Karel III. se narodil 14. listopadu. Oficiální oslavy narozenin však dle tradice připadají na druhou červnovou sobotu. Právě u této příležitostí se sešli politici i známé osobnosti na britské ambasádě v Praze. Hostitelem byl britský velvyslanec v Česku Matt Field, který na konci roku svou službu v tuzemsku s největší pravděpodobností skončí.

Jak nedávno řekl pro iDNES.cz myšlenku na loučení zatím odkládá. „Je to těžká představa, na kterou se snažím nesoustředit.“ Nynější akce byla nicméně – co se týče tak velkého rozsahu – jednou z jeho posledních.

Britský velvyslanec Matt Field pořádá na britském velvyslanectví oslavu krále Karla III. (9. června 2026)
Britský velvyslanec Matt Field pořádá na britském velvyslanectví oslavu krále Karla III. Akci si užíval v pozitivním slova smyslu. (9. června 2026)
Britský velvyslanec Matt Field si během oslav krále Karla III. i zahrál. (9. června 2026)
Britský velvyslanec Matt Field. (9. června 2026)
25 fotografií

Na úvod svého proslovu s humorem poznamenal: „Král dnes bohužel nedorazil, zase… Nikdy se neobjeví na vlastní oslavě, ale jste tu vy, a to je hlavní.“

Zmínil také 80. výročí vzniku Britské rady v Praze, která podle jeho slov hraje důležitou roli v podpoře angličtiny a pomoci českým studentům i učitelům. Britská rada má rovněž přispět k návratu Spojeného království do programu Erasmus+.

Konec v Česku si nepřipouštím. Pojedu naplno do posledního dne, říká Matt Field

„Jsme také partnery při podpoře Ukrajiny v její obraně Evropy. Naše jednota a odhodlání jsou důležité, protože vysílají jasný signál Rusku. Jsme partnery v byznysu, ve vědě i v kultuře,“ pronesl také na adresu Česka.

Field působí na britské ambasádě od roku 2023 a s nadsázkou se omluvil za svou češtinu. „Po čtyřech letech učení češtiny mohu jen říct: omlouvám se za svou výslovnost,“ zavtipkoval.

Odkázal se také na řadu letošních akcí, například pop-up akce v Plzni a Českých Budějovicích či přelet akrobatického týmu Red Arrows, který se má podle něj vrátit i příští rok v rámci Dnů NATO.

Na závěr poděkoval prezidentovi i ministrům. „Děkuji vám za vše, co děláte pro česko-britské vztahy,“ dodal.

Vtipná narážka ze strany Pavla

Kromě Fielda na akci promluvil třeba i český prezident Petr Pavel. „Je mi opět velkým potěšením být dnes mezi vámi a mít příležitost oslavit narozeniny Jeho Veličenstva krále Karla III.,“ uvedl prezident ve svém projevu, který následně pokračoval vtipnou narážkou na povahu velvyslance. „Bohužel moje angličtina nikdy nebude tak zábavná jako čeština velvyslance Fielda,“ dodal se smíchem.

Pavel vyjádřil optimismus zejména v oblasti evropsko-britských vztahů, které se podle jeho slov stále více sbližují. „Myslím, že to odráží vývoj ve světě, kde čelíme stejným výzvám a musíme se soustředit na to, jak je řešit společně,“ pronesl.

Ve svém projevu se postupně věnoval také možnému rozšíření Evropské unie o Island, Norsko či Kanadu a zmínil rovněž témata energetiky a byznysu, konkrétně spolupráci společností Rolls-Royce SMR a ČEZ.

RECENZE: Velvyslanec Field už tu „není novej“. Přesto o něm stále mnoho nevíme

V závěru prezident připomněl 30. výročí návštěvy zesnulé královny Alžběty II. v České republice. „Rád bych zdůraznil, že na tuto návštěvu stále s úctou vzpomínáme a že členové královské rodiny zde budou vždy srdečně vítáni,“ uvedl.

Rozloučil se však především s britským velvyslancem Mattem Fieldem, jehož diplomatická mise se chýlí ke konci. „Pane velvyslanče, Matte Fielde, toto je pravděpodobně vaše poslední recepce k oslavě králových narozenin v České republice. Musím říci, že jste byl skutečným přínosem pro diplomatický sbor,“ ocenil jeho působení a vyzdvihl jeho energii, nadšení i inovativní přístup.

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