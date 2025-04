Má velkou sílu, vzbuzuje emoce, působí tajemně až kultovně. To řekne snad každý, kdo někdy na vlastní oči sledoval průvod hrkáčů v Českých Budějovicích. Z Piaristického náměstí v centru krajského...

Spojené státy ukončí úsilí zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud během několika dní nebude jasné, že je možné válku zastavit. V pátek to podle agentury Reuters prohlásil americký ministr...

Dvacet let gripenů na českém nebi. Jejich přílet znamenal konec sovětské éry

Je to přesně na den dvacet let. Tehdy 18. dubna 2005 čekaly na letišti v Čáslavi stovky lidí na přílet prvních letounů JAS-39 Gripen, které si Česká republika pronajala ze Švédska. Byl to symbolický...