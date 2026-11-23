Mezi hlavními tématy je podle Pavla účast krajů na dlouholetém finančním rámci a pokrok v reformě rozpočtového určení daní, tedy způsobu, jakým kraje získávají podíl na celostátních daních.
„Já bych jenom rád, abychom měli na paměti i provázanost rozpočtového určení daní pro obce s kraji, tak abychom vnímali, že musíme vždycky zohledňovat i tu druhou stranu,“ řekl Pavel. O tématu podle něj diskutoval se starosty, radními a zastupiteli při své návštěvě severní Moravy minulý týden.
Tématem je také nový návrh na daňové zatížení dešťové vody, který předložilo ministerstvo zemědělství. Prezident chce hovořit o tom, co vše bude znamenat pro kraje. „Protože rozumím, že na první pohled to sice může vypadat jako banalita, ale bavíme se tady o stovkách milionů,“ řekl.
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Stažení návrhu bude po ministerstvu požadovat bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Zavedení daně by podle něj zatížilo rozpočty obcí i domácností.
Pavel od svého nástupu do funkce navštívil všechny kraje. Hejtmanům v pondělí řekl, že nově návštěvy koncipuje spíše jako cesty do regionů, které občas budou přesahovat hranice krajů. „Tak jak tomu bylo teď při poslední cestě, kdy jsme byli částečně v Moravskoslezském, částečně v Olomouckém kraji,“ uvedl. Návštěva se podle něj vždy zaměří na konkrétní tematiku a bude se věnovat místům, kterých se daná problematika týká.
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Hejtmany a pražského primátora Pavel na Pražském hradě přijal naposledy před rokem při příležitosti 25. výročí vzniku krajů. V projevu tehdy vyzdvihl nezastupitelnou roli krajů v krizích, stejně jako schopnost spolupráce politických stran v koalicích, které by byly na celostátní úrovni nemyslitelné. Se zástupci Asociace krajů ČR tehdy hovořil o rozpočtovém určení daní i o financování oprav silnic, školství a zdravotnictví.
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19. listopadu 2026