Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

  17:45aktualizováno  17:55
Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím premiérovi Andreji Babišovi, aby veřejně řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Hlava státu řekla, že vychází nejenom z platné české legislativy, ale také té evropské. Pavel varoval, že by Evropská unie mohla omezit finanční příspěvky pro Česko.
Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za...

Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za legitimní, aby Andrej Babiš veřejnosti vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. (10. listopadu 2025) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za...
Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...
Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října...
„Pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, dostane se tím okamžikem do střetu zájmů,“ uvedl Pavel v pondělí během návštěvy Karlovarského kraje. Dodal, že nechce být proto spoluzodpovědný za případnou protiprávní situaci.

Prezident také připomněl, že šéf hnutí ANO sám hned po volbách na tiskové konferenci občanům slíbil, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu se zákony.

„A vzhledem k tomu, že prezident republiky jmenuje vládu, jmenuje premiéra, tak je spoluzodpovědný za to, jestli vznikne nebo nevznikne stav, který by byl v rozporu se zákonem,“ vysvětlil Pavel. „Vnímám, že nemohu chtít věci, které ani zákon, ani ústava neumožňují,“ dodal.

Střet zájmů není překážkou k mé nominaci na post premiéra, řekl Babiš

Podle něj je tedy naprosto legitimní, aby Babiš teď veřejnosti řekl, jakým konkrétním způsobem hodlá střet vyřešit. „Těch způsobů není mnoho a bylo by dobře, aby veřejnost v rámci transparentnosti od svého možného budoucího premiéra slyšela, že bude fungovat ve prospěch této země bez konfliktu se zákonem,“ uvedl prezident.

Veřejně? diví se Babiš

Sám lídr hnutí ANO však ještě před několika dny prohlásil, že neví o tom, že by prezident požadoval veřejné vysvětlení. „Já jsem řekl, že to vyřeším v souladu s našimi zákony a se zákony Evropské unie,“ uvedl. Střet zájmů podle něj není zákonnou překážkou jmenování. „Žádný takový zákon nemáme. Ale já jsem slíbil panu prezidentovi, že mu předložím, jak to vyřeším,“ uvedl pro Deník N.

„Z hlediska platné legislativy bude Agrofert dnem jmenování Andreje Babiše vyloučen ze všech dotací a zároveň z veřejných soutěží, což je problém pro Agrofert a pro Andreje Babiše, dokud bude jeho vlastníkem,“ řekl v pondělí také Petr Pavel. To podle něj může být velký problém i pro Českou republiku.

Řešení střetu zájmů bude až po Babišově jmenování do funkce, domnívá se právník

„Pokud Evropská unie dospěje k závěru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, že ho nevyřešil, anebo že ho nevyřešil uspokojivě, tak to může znamenat také omezení zdrojů pro Českou republiku jako celek. A pak to pocítíme my všichni, protože potom veškeré peníze z Evropské unie – a není jich málo – budou předmětem buďto pozdržení, anebo úplného zablokování,“ pokračoval.

Zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů.

V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Konkrétní opatření ale veřejně nesdělil.

Jmenování vlády podle prezidenta nyní není nijak časově omezené. Momentálně čeká, jaký návrh personálního obsazení Babiš přinese. „Abych se s těmi lidmi mohl setkat, říct jim některé náměty, které pokládám za důležité v jejich oblastech působnosti. Když tohle všechno proběhne, tak není žádná překážka k tomu, aby vláda mohla být jmenována,“ doplnil k předchozím požadavkům. Pavel se má s Babišem setkat ve středu.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

10. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  17:55

Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil, že ve spolupráci s protikorupční prokuraturou (SAP) provádí rozsáhlý zátah zaměřený na odhalení úplatkářství v ukrajinském energetickém sektoru....

10. listopadu 2025  16:55,  aktualizováno  17:53

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

10. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  17:17

Češka dostala v Rusku v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině

Ruské ministerstvo obrany oznámilo obsazení vesnice Vyšneve v Dněpropetrovské...

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Státní tisková agentura TASS to uvedla s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní...

10. listopadu 2025  13:24,  aktualizováno  17:05

Psa v Rakovníku patrně někdo poléval žíravinou, zvíře podstupuje náročnou léčbu

Psa v Rakovníku nejspíš někdo poléval žíravinou

Otřesným případem týrání psa se zabývají policisté na Rakovnicku. Podle veterinářů to vypadá, že ho někdo dokonce poléval žíravinou. Zvíře už je v péči útulku a podstupuje náročnou léčbu. Jeho stav...

10. listopadu 2025  17:03

Okupace? Bože chraň, musíme z Gazy co nejdřív pryč, tvrdí bývalý agent Mosadu

Premium
Bývalý agent Mosadu, spisovatel a novinář Gad Šimron v Praze (28. listopadu...

Hamás je jako Islámský stát, vojensky ho nelze zničit, říká novinář a bývalý agent Mosadu Gad Šimron. Současná izraelská vláda podle něj ztratila pojem o realitě a extremisté jako Itamar Ben Gvir...

10. listopadu 2025  16:53

Visa a Mastercard uzavřely novou dohodu s obchodníky kvůli poplatkům

ilustrační snímek

Vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard uzavřeli revidovanou dohodu s obchodníky, kteří je obvinili z příliš vysokých poplatků za přijímání jejich kreditních karet. Dohoda by mohla ukončit 20...

10. listopadu 2025  16:43

Koncert pro budoucnost bude i letos na Václaváku. Modlitbu pro Martu zazpívá Langerová

Koncert pro budoucnost, který je oslavou 33. výročí sametové revoluce. (17....

Koncert pro budoucnost, který se uskuteční 17. listopadu v Praze jako součást oslav 36. výročí sametové revoluce, bude mít za téma pojistky demokracie. Akce, která se bude konat podesáté, začne ve...

10. listopadu 2025  16:39

Střílel na mě obrněnec! Ruský vicepremiér se chlubí zážitky z fronty, prý bere i děti

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní...

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv se chlubil, že s odstřelovací puškou u Vuhledaru na východě Ukrajiny čelil ukrajinskému...

10. listopadu 2025  16:37

Zemřel publicista a kulturní redaktor Karel Oujezdský, výrazná rozhlasová osobnost

Dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský...

Ve věku 79 let zemřel publicista a dlouholetý kulturní redaktor stanice Českého rozhlasu Vltava Karel Oujezdský. O jeho úmrtí informovala mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová, podle webu stanice...

10. listopadu 2025  16:22

Nebojácný prodavač se rozběhl za lupičem, který v obchodě okradl seniorku

Obchodník doběhl zloděje, který v jeho prodejně okradl seniorku

Devatenáctiletý recidivista žijící v brněnských Židenicích na ubytovně se chtěl zahojit na seniorce. Tu si jakožto bezbrannou oběť vybral pro svůj lup a v centru jí ukradl peněženku. Jenže vše viděl...

10. listopadu 2025  16:09

Dostal jsem milion a pero za 25 tisíc. Svědek v Dozimetru popsal odměny

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

V kauze Dozimetr v pondělí vypovídal možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Přiznal, že obžalovaní pracovali jako...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  16:05

