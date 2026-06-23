Není to dobře, míní Babiš o kompetenční žalobě. Opozice se postavila za Pavla

„Není správné, pokud na sebe ústavní činitelé podávají žaloby k Ústavnímu soudu. Proto jsem také kompetenční žalobu nepodal, když pan prezident odmítal jmenovat pana Turka ministrem, přestože podle mě i podle mnoha odborníků překračoval Ústavu,“ napsal Babiš. Podle premiéra by navíc nedávalo smysl, aby se summitu společně účastnili zástupci vlády a prezident.
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„Nešťastné rozhodnutí vlády.“ Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO
Krok hlavy státu naopak podpořil bývalý ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Je nutné, aby v otázce základních principů fungování demokracie bylo jasno. Krok prezidenta tedy naprosto chápu. Byť bych byl samozřejmě raději, kdyby různí ministři a neministři Babišovy vlády dokázali zkrotit svá uražená ega a spor s prezidentem takto nevyhrotili,“ napsal Rakušan.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil prezidentovo rozhodnutí za správný krok. „Prezidentovi ve výkonu jeho funkce nemá bránit zhrzený Macinka a jím vydíratelný premiér. Je ostudné, že vláda nechala spor dojít až do této fáze,“ uvedl.
O případném přednostním projednání žaloby rozhodne ve středu plénum Ústavního soudu, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Do té doby soud nebude poskytovat žádné další informace.