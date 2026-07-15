„Musím říct, že ze všeho, co jsem zatím měl možnost vidět a slyšet, tak to vypadá, že hrubě porušil pravidla,“ komentoval to prezident.
Poslanec v pondělí narazil nedaleko zastávky I. P. Pavlova v Praze do nemocničního vozu, který měl zapnutou sirénu a převážel biologický materiál. Nemocniční vůz skončil po nehodě na střeše. Případ vyšetřuje policie. Z kamerových záběrů však vyplývá, že Turek do křižovatky vjel odbočovacím pruhem, když se snažil předjet kolonu aut.
Pokud by to opravdu byla prokázaná hrubá chyba, pak je na místě, aby rezignoval a nebyl už nadále pověřencem vlády.
PrezidentPetr Pavel
V úterý premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že pokud se situace takto opravdu odehrála, měl by Turek převzít odpovědnost a na svou funkci zmocněnce rezignovat. „Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ napsal premiér redakci iDNES.cz.
Sám Turek poté na sociální síti zveřejnil video, ve kterém prohlásil, že dal k dispozici svoji funkci zmocněnce, dokud policie nehodu nevyšetří. Opozice současně naléhá na Turka, aby se vzdal mandátu poslance.
Prezident exkluzivně pro iDNES.cz řekl, že to není poprvé, co Turek porušil pravidla. „Pokud se rozhodl sám, že v případě bude-li označen za viníka, bude rezignovat na svoji funkci, tak si myslím, že to je správný postup,“ poznamenala hlava státu.
Ohledně Babišovy reakce prezident řekl, že ji samozřejmě zaznamenal. „Mohu k tomu dodat to samé. Pokud by to opravdu byla prokázaná hrubá chyba, pak je na místě, aby (Turek) rezignoval a nebyl už nadále pověřencem vlády,“ doplnil Pavel.
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Prezident také potvrdil, že videa z dopravní nehody, která se postupně objevila, viděl.
„Nechci předjímat vyšetřování. To by měli posoudit odborníci. Zaznamenal jsem i názor, že je tam určité provinění i na straně řidiče toho sanitního vozidla. Na druhou stranu, pokud by Filip Turek respektoval pravidla, tak k nehodě nedošlo. Tam asi těžko vinit řidiče sanitky, že jel možná rychleji než měl, ale to musí opravdu posoudit odborníci,“ uvedl Pavel.
„Dnes nemusím mít výčitky“
Pavel také komentoval své dřívější argumenty, kdy odmítl jmenovat Turka ministrem životního prostředí.
Prezident tehdy v dopise Babišovi mimo jiné napsal, že Turek „svými různými kroky opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči základní hodnotě právního státu – vůli k dodržování právního řádu našeho státu“.
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Podle svých slov to ale jako zadostiučinění nebere. „To by asi bylo hodně malicherné. Na druhou stranu jsem rád, že to hodnocení bylo co nejobjektivnější. Opravdu dnes nemusím mít výčitky, že bych mu křivdil,“ podotkl Pavel.
Poté připomněl také argument, který tehdy použil. „Nerespekt k pravidlům, která jsou obecně platná a tím bohužel špatný příklad pro všechny ostatní. Ve smyslu toho – pravidla jsou tady pouze pro ty hloupější, my frajeři si je můžeme dovolit ignorovat. To opravdu pro člověka, který chce být v politice, není dobrý vstup,“ uvedl prezident.
Celý exkluzivní rozhovor s Pavlem najdete od půlnoci na iDNES.cz a ve čtvrtečním vydání deníku MF DNES.