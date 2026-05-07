Pavel odletí do Bratislavy v úterý ráno. Se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim a rakouským protějškem Alexanderem Van der Bellenem bude během pracovního oběda na lodi při plavbě po Dunaji diskutovat aktuální zahraničněpolitické otázky včetně energetické bezpečnosti.
Tématem summitu bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přináší ve vztahu k mladé generaci. Součástí setkání prezidentů budou i prezentace inovačních projektů studentů středních škol ze všech tří zemí.
Ve středu se Pavel v Bukurešti zúčastní summitu B9, který sdružuje členské státy NATO na východním křídle aliance. Vznik formátu iniciovalo Rumunsko a Polsko v reakci na zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině po roce 2014.
Cílem letošního setkání je podle prezidentské kanceláře především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Do Bukurešti přijedou kromě členů B9 i zástupci severských států, pozvání obdržel také generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.