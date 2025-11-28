Prezident Pavel přijme tří kandidáty do nové vlády. Plagu, Vojtěcha a Tejce

Autor:
  5:00
Tři kandidáti na ministry do nové vlády, kterou sestavuje předseda ANO Andrej Babiš, zamíří v pátek dopoledne na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem. Jako první Robert Plaga, bývalý ministr školství, který má podle koaliční dohody ANO, SPD a Motoristů zamířit do stejné pozice. Neformální konzultace hlavy státu s kandidáty na ministry mají probíhat do 10. prosince.
Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
5 fotografií

Hodinu po Plagovi přijme prezident Pavel kandidáta na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který byl ministrem už v Babišově menšinové vlády se sociální demokracií v předminulém volebním období.

Jako třetí dorazí na Pražský hrad přesně v poledne kandidát hnutí ANO na ministra spravedlnosti, bývalý šéfem poslaneckého klubu sociální demokracie Jeroným Tejc.

Ani rošáda nepomohla. Prezident nechce Turka ve vládě, oznámil Babiš

„Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne poté, co zveřejní způsob řešení svého střetu zájmů, a následně během několika dní jmenovat i celou vládu. Termín oznámení je zcela v rukou Andreje Babiše,“ uvedl Hrad ve středu v tiskové zprávě poté, co mu šéf ANO předal seznam kandidátů nové koalice na ministry.

Babišova vláda má mít šestnáct členů. Devět křesel v kabinetu má připadnout hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristům.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Bezpečné florbalové mantinely: 5 technických detailů rozhoduje o kvalitě hry

Komerční sdělení
Florbalové mantinely ROSCO

Florbalový mantinel je často přehlíženou součástí hry, přitom je klíčový pro bezpečnost hráčů, dynamiku hry a plynulost turnajů. Pro správce hal, nákupčí sportovního vybavení i trenéry je důležité...

28. listopadu 2025

Prezident Pavel přijme tří kandidáty do nové vlády. Plagu, Vojtěcha a Tejce

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Tři kandidáti na ministry do nové vlády, kterou sestavuje předseda ANO Andrej Babiš, zamíří v pátek dopoledne na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem. Jako první Robert Plaga, bývalý ministr...

28. listopadu 2025

Televizní hvězda, která vyhrála studenou válku. Neuvěřitelný příběh Billa Buckleyho

Premium
William Buckley byl známý americký komentátor veřejného a politického života,...

Byl to známý americký komentátor veřejného a politického života, publicista a spisovatel. Byl to také zásadní hlas antikomunismu a ikona konzervativců. A i díky němu nakonec USA ve studené válce...

28. listopadu 2025

Poptávková doprava se rozjíždí po celém Česku. První projekt ale neuspěl

Mikrobus na zavolání začal v Moravské Třebové jezdit v září 2024. Zájem o...

Dodávka na zavolání může už od letošního července být běžnou součástí veřejné dopravy. Část krajů systém pro pokrytí okrajových částí nebo méně využívaných časů prostřednictvím takzvané poptávkové...

28. listopadu 2025

Konec účelových rezignací? Senátoři chtějí odstranit neduhy mimořádných voleb

Premium
Znovu k urně. Mezi stovky obcí, v nichž v jednom volebním období museli lidé...

Ve stovce obcí Česka se za uplynulé tři roky konaly mimořádné volby, vyvolané zastupiteli, kteří na svůj mandát rezignovali. Platí totiž, že volby se vypisují ve chvíli, kdy klesne počet zastupitelů...

28. listopadu 2025

ČT přinese více investigace i pořadů pro děti, představuje plány její šéf Chudárek

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)

Nový ředitel České televize Hynek Chudárek chce zefektivnit veřejnoprávní televizi, více zacílit na diváky a přijít s novými pořady. V rozhovoru pro iDNES.cz slibuje další investigativní pořady,...

28. listopadu 2025

Potravináři se obávají zákazu plastových obalů. Bez fólie zboží nezabalí

Premium
ilustrační snímek

Od roku 2030 se nebudou smět používat některé plastové obaly. Zákaz by se mohl dotknout i smršťovací fólie, která mimo jiné poutá zboží na dřevěných paletách při transportu. Místo ní by se mohl...

28. listopadu 2025

Už žádný Adolf Hitler. Namibijský politik se zbavil prostředního jména

Namibijci hlasovali v regionálních volbách. (25. listopadu 2020)

Namibijský politik, který se dosud jmenoval Adolf Hitler Uunona, si změnil jméno. Nechal si z úředních dokumentů odstranit druhé jméno Hitler. Fotografii jeho nového průkazu totožnosti má k dispozici...

27. listopadu 2025  22:58

Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, bude sledovat Trumpova prohlášení

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Dánská vláda zřídila noční službu na ministerstvu zahraničí. Cílem této „noční hlídky“ ovšem podle něj není chránit zemi před bílými chodci a divokými, jako tomu je v kultovním seriálu Hra o trůny,...

27. listopadu 2025  22:22

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

27. listopadu 2025  6:04,  aktualizováno  21:02

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Posádku německé lodi složily chřipka a neštovice, z mise se vrací předčasně domů

Plavidlo Berlín v námořním přístavu Wilhelmshaven v severním Německu. (12....

Zásobovací loď německého námořnictva Berlín se vrací do svého domovského přístavu ve Wilhelmshavenu předčasně poté, co na palubě propukla chřipka a plané neštovice. Plavidlo muselo nouzově zakotvit...

27. listopadu 2025  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.