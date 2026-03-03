Pavel vystoupí před Sněmovnou v novém složení po třech letech ve funkci

Josef Kopecký
  5:55
Poprvé v tomto volebním období vystoupí před poslanci prezident Petr Pavel. Ve funkci hlavy státu má za sebou tři roky z pěti a dorazí do Sněmovny, jejíž složení se výrazně změnilo po říjnových volbách, kdy většinovou vláda vytvořila koalice ANO, SPD a Motoristé sobě.

Prezident Petr Pavel ve Sněmovně na mimořádné schůzi svolané hnutím ANO. Jejím hlavním tématem je koncepce armády do roku 2025. (26. března 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pavel se chce podle Hradu seznámit s nově ustavenou Sněmovnou. Návštěva prezidenta se uskutečňuje v době, kdy poslanci projednávají návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Ve středu ho poslanci projednají ve druhém čtení, kdy mohou přednášet návrhy na jeho úpravu.

Ve čtvrtek bude Sněmovna rozhodovat o vydání premiéra Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Mandátový a imunitní výbor to nedoporučil.

Před vystoupením před poslanci se Pavel setká se členy vedení dolní komory. Naposledy navštívil Sněmovnu loni v červnu, tedy ještě za vlády Petra Fialy z ODS, když byla šéfkou dolní komory Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

Na stole je návrh, aby NKÚ mohl kontrolovat hospodaření České televize a rozhlasu

Sněmovna má po návštěvě hlavy státu začít projednávat ústavní novelu, která umožní Nejvyššímu kontrolnímu úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Je to jedna z priorit nové vládní koalice, která chce také dakší fázi zrušit televizní a rozhlasový poplatek. Opozice proti tomu protestuje, protože to podle ní ohrozí nezávislosti veřejnoprávní televize i rozhlasu.

Protože odpoledne začíná nová schůze Sněmovny, opět poslance nejprve čeká dlouhá diskuse o programu. Opoziční ODS chce do programu schůze prosadit jednání o návrh usnesení k situaci na Blízkém východu, v němž by Sněmovna podpořila USA i Izrael, které zaútočily proti Íránu.

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

GTA po turecku, smějí se tisíce lidí. Zloděj šperků prchal na nečekaném prostředku

Zloděj vykradl klenotnictví a prchl na oslu

V tureckém městě Kayseri se odehrála jedna z nejbizarnějších loupeží poslední doby. Do obchodu se zlatem a šperky se zloděj vloupal nečekaným způsobem a ještě podivnějším z místa činu uprchnul....

3. března 2026  5:30

Kolaps polárního víru 2026: Evropě hrozí arktický mráz. Co říkají data?

Polární vír (vortex) pozorovaný z ISS (24mm ohnisko)

Nad severním pólem se v těchto dnech odehrává neviditelné drama s obrovským dopadem. Polární vír, ona pomyslná hranice držící mráz v Arktidě, prochází podle meteorologů mimořádným kolapsem. Zatímco...

3. března 2026

Válka s Íránem nepotrvá věčně. Jde o rychlou a rozhodující operaci, řekl Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Válka s Íránem podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá věčně, jelikož jde o rychlou a rozhodující operaci. O tom, kdo Írán poté povede, by podle něj měli rozhodnout sami Íránci a...

3. března 2026  3:37

V Praze přistálo první letadlo s turisty z Blízkého východu, přepravilo je z Ománu

Letadlo společnosti Smartwings

V Praze přistálo dnes po 02:00 ráno první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil...

3. března 2026  2:15

Situace na Blízkém východě škodí lodním dopravcům. Přišli o krytí válečných rizik

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Na útok Spojených států a Izraele na Írán i následnou odvetu Teheránu hbitě reagují velké námořní pojišťovny. Kvůli trvajícímu válečnému konfliktu na Blízkém východě s účinností od 5. března ruší...

3. března 2026

Jak jste na tom s porozuměním textu? Test nanečisto z přijímaček to ukáže

Premium
ilustrační snímek

TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, Playstation, hry na mobilu... Dnešním dětem se nelze divit, že čtou mnohem méně než jejich rodiče, pro něž byl vrchol digitálních atrakcí vlk chytající vajíčka....

3. března 2026

Obchodování s lidmi je v Česku na vzestupu a přesouvá se na internet

Premium
ilustrační snímek

V České republice stoupl podle posledních zveřejněných dat počet případů obchodování s lidmi, přičemž ženy často končí v nucené prostituci. Nově jsou do Česka za tímto účelem častěji lákány ženy...

3. března 2026

V Česku zůstaneme i po válce, říká šéfka ukrajinské cestovky JoinUp!

Premium
Managing Director JoinUP! Olga Slezáková

Válka s Ruskem uspíšila přesun ukrajinského touroperátora JoinUp! do Pobaltí a střední Evropy. V Česku působí něco přes rok a má na zdejším trhu velké plány. Zadání z centrály zní: do pěti let se...

3. března 2026

Po roce a půl znovu rakety z Libanonu. Írán chce válku v celém regionu, soudí Izraelci

Premium
Pohled z dronu na izraelské záchranáře pracující na místě íránského raketového...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Jedna ráno. Zase sirény. Vybíhám z bytu a na chodbě stojí moje sedmdesátiletá sousedka Tova, zmatená. „Co se děje? Vždyť nepřišlo varování, že bude útok...“

3. března 2026

Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...

2. března 2026  9:50,  aktualizováno  23:44

Znali Teherán jako Jeruzalém. Jak dopravní kamery pomohly zabít Chameneího

Satelitní snímek ukazuje velký dav truchlících zaplňujících náměstí Enghelab v...

Izraelská tajná služba mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. Nabourala se do dopravních kamer v Teheránu, což Mossadu společně s americkou CIA...

2. března 2026  23:15

