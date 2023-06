Prezident Pavel vystoupí před poslanci. Vyzve je k efektivnějšímu jednání

Sněmovnu navštíví prezident Petr Pavel. Promluví před poslanci a vyzve jak vládu, tak opozici, jak by měly upravit své počínání. „Jestli to jde takto říci, tak to bude výzva oběma stranám, aby jejich jednání bylo efektivnější ve prospěch hledání řešení problémů našich občanů,“ řekla mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.