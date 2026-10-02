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Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám

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  16:47aktualizováno  17:18
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN (20. září 2026) | foto: ČTK

Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s...
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Prezident Petr Pavel odvolil ve druhém kole senátních voleb. (28. září 2024)
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Prezident Petr Pavel se z důvodu soukromé zahraniční cesty za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček. Chyba v plánování ho mrzí.

Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel dnes, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.

Volby 2026 v Praze: kdo kandiduje na primátora a do Senátu

Pavel po celou dobu zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace. „Cestuje mimo členskou zemi Evropské unie, ale vzhledem k soukromému charakteru cesty nesděluje Kancelář prezidenta republiky konkrétní místa,“ dodal Hrad.

Komunální volby a první kolo senátních voleb se v Česku uskuteční 9. a 10. října. Prezident formálně stanovil termín letos v červnu, na rozdíl od předchozích voleb ale neměl na výběr, neboť podle ústavní a navazující volební novely se místní a regionální volby musí konat vždy v pátek a v sobotu prvního úplného říjnového týdne.

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Pavel byl letos soukromě v zahraničí tři pracovní dny v únoru a předtím také na přelomu ledna a února. V obou případech Hrad bez podrobností uvedl, že zamířil do členské země Evropské unie. K lednové dovolené pak prezident na sociálních sítích oznámil, že ji tráví ve Španělsku, kde jezdí na motorce. Letos v létě hlava státu strávila dovolenou v Česku.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

3. října 2025

Volby 2025

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