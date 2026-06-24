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Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, na summit NATO by tak mohl jet
Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Střelec v Ostravě, na sídlišti zranil ženu. Policie nasadila všechny jednotky
Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům a zabezpečili okolí místa. Do akce nasadili všechny dostupné síly a...
Padne absolutní český rekord 40,4 °C? Meteorologové vyhlížejí extrémní víkend
Vlna veder, která míří do Česka, přinese zápis do historických tabulek. Podle meteorologů je velmi pravděpodobné, že absolutní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia o tomto víkendu nevydrží.
Hnutí Duha žaluje Macinku a Turka kvůli jejich výrokům. Prohraje, reaguje ministr
Hnutí Duha podalo žaloby na ministra zahraničí Petra Macinku a na poslance Filipa Turka kvůli výrokům, které podle Duhy poškozují její pověst a rozdělují společnost. Macinka se podle hnutí neomluvil...
Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, na summit NATO by tak mohl jet
Prezident Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit do Ankary. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal.
Pozůstalí po zemřelých kvůli očkování na covid mohou žádat náhradu, rozhodl soud
Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu-19, mohou vůči státu uplatňovat nárok na náhradu duševních útrap. Výklad zákona ujasnil novým rozsudkem Nejvyšší...
Ješitný souboj kohoutů, mocenský poker. V Německu si všímají sporu Pavla a vlády
V Česku zuří ostrý mocenský spor o to, kdo rozhoduje o zahraniční politice země. V komentáři ke sporu prezidenta Petra Pavla a vlády premiéra Andreje Babiše o účast na summitu NATO v Ankaře to napsal...
Zpěvačka, vojačka, milenka. Agnieszka Hollandová točí film o Marlene Dietrichové
Režisérka Agnieszka Hollandová připravuje nový film Berlinweh – Touha po domově, v němž bude mapovat život a odkaz legendární herečky a zpěvačky Marlene Dietrichové. Snímek podle scénáře německého...
Chcete vyhazovat lidi, kteří se nehodí, vyčítá Babišově vládě šéf STAN Rakušan
Poslanecká sněmovna projednává zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a jejich zaměstnávání více...
OBRAZEM: Deset nejnavštěvovanějších míst Česka. Kam míří kroky turistů
Pražský hrad byl loni opět nejnavštěvovanějším turistickým místem v Česku. Podívejte se, jak si vedly další významné cíle, kam směřují kroky výletníků. Do první desítky památek či atrakcí zavítalo...
Sevastopol je po útoku bez elektřiny. Nepanikařte, to nepřítel chce, žádají úřady
Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, je z velké části bez elektřiny v důsledku ukrajinského útoku, oznámil Moskvou dosazený šéf místní správy Michail...
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Koupaliště zakázalo vstup lidem, kteří neumějí německy. Zrušte to, žádá město
Východoněmecké město Halle vyzvalo koupaliště, které leží na jeho území, aby zrušilo kontroverzní zákaz vstupu lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé ho zdůvodňovali tím, že...
Boj o Tatru trvá. Neshody majitelů automobilky gradují kvůli miliardovému úvěru
Valná hromada Tatra Trucks schválila miliardový úvěr od firmy spojené s většinovým vlastníkem Michalem Strnadem, což menšinový akcionář Promet Group vnímá jako riziko plného převzetí společnosti....