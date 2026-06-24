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Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, na summit NATO by tak mohl jet

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  10:08

Prezident Petr Pavel na bezpečnostní konferenci Globsec (22. května 2026) | foto: ČTK

Prezident Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit do Ankary. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal.

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