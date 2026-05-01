„Dobré ráno, dnes vyšlo krásné počasí, tak se pojďte podívat, jestli i můj pracovní den bude tak pěkný, jako je dnes to počasí,“ vítá prezident diváky na sítích ve svém dni.
Záznam zachycuje dopolední přípravy a přesuny mezi jednotlivými body programu. Sonda do pracovního dne ukáže Pavla při práci s dokumenty, během krátkých brífinků s týmem i při oficiálních momentech, jako jsou projevy na konferencích nebo přijímání zahraničních delegací.
Střih napovídá, že den prezidenta republiky se žene ve velkém spěchu. „Drobné zpoždění, ale všechno stíháme,“ směje se pak prezident před jednou ze svých schůzek.
Na přímý dotaz, zda má hodně práce s dokumenty, odpovídá stručně: „No... přiměřeně, cítím,“ řekl Pavel s žertem. Video ukazuje, že velká část práce spočívá v neustálých setkáních a pohybu po areálu Hradu i mimo něj.