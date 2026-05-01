VIDEO: Zákulisí Hradu v jedné minutě. Pavel provedl diváky svým běžným dnem

Autor:
  13:52
Unikátní video Kanceláře prezidenta republiky nabízí rychlý vhled do pracovního harmonogramu Petra Pavla. Snímek dokumentuje, jak vypadá běžný den hlavy státu, kdy se v rychlém sledu střídají interní porady i různá vystoupení.

„Dobré ráno, dnes vyšlo krásné počasí, tak se pojďte podívat, jestli i můj pracovní den bude tak pěkný, jako je dnes to počasí,“ vítá prezident diváky na sítích ve svém dni.

Záznam zachycuje dopolední přípravy a přesuny mezi jednotlivými body programu. Sonda do pracovního dne ukáže Pavla při práci s dokumenty, během krátkých brífinků s týmem i při oficiálních momentech, jako jsou projevy na konferencích nebo přijímání zahraničních delegací.

Prezident Pavel ukázal svůj běžný pracovní den (1. května 2026)
Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i Barbara Maria Willi z Janáčkovy akademie múzických umění.
Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu ujal své nové role pražského arcibiskupa dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Na snímku prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (25. dubna 2026)
Prezident Petr Pavel jako host na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v Praze. (24. dubna 2026)
12 fotografií

Střih napovídá, že den prezidenta republiky se žene ve velkém spěchu. „Drobné zpoždění, ale všechno stíháme,“ směje se pak prezident před jednou ze svých schůzek.

Na přímý dotaz, zda má hodně práce s dokumenty, odpovídá stručně: „No... přiměřeně, cítím,“ řekl Pavel s žertem. Video ukazuje, že velká část práce spočívá v neustálých setkáních a pohybu po areálu Hradu i mimo něj.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

RECENZE: Ohromní optimisti podlehli AIDS. Teď dostávají prostor v literatuře

Premium
Demonstrace na podporu pacientů s AIDS ve Washingtonu, D.C. (1991)

Román Ohromní optimisti americké spisovatelky Rebecca Makkaiové vyšel v roce 2018 a ihned aspiroval na Pulitzera. K českým čtenářům se dostává až letos a zaplňuje tak prázdné místo na poli překladové...

1. května 2026

Špidla zakládá Novou sociální demokracii. Vést ji musí někdo mladší, říká

Green Deal je v zásadě racionální reakce na situaci, která přichází, klimatická...

Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku práce, začal v pátek sběr podpisů nutných pro zaregistrování Nové sociální demokracie. V přípravném výboru strany jsou...

1. května 2026  5:01,  aktualizováno 

VIDEO: Zákulisí Hradu v jedné minutě. Pavel provedl diváky svým běžným dnem

Prezident Pavel ukázal svůj běžný pracovní den (1. května 2026)

Unikátní video Kanceláře prezidenta republiky nabízí rychlý vhled do pracovního harmonogramu Petra Pavla. Snímek dokumentuje, jak vypadá běžný den hlavy státu, kdy se v rychlém sledu střídají interní...

1. května 2026  13:52

Nával zájemců před branami univerzit. Silné ročníky se hlásí na vysoké školy

Jiří Schwarz, rektor Anglo-American Univesity - promoce studentů

Silné ročníky vstupují na vysoké školy. Počty přihlášek rekordně rostou. Největší zájem je o studium na lékařských, filozofických či pedagogických fakultách. Před čtyřmi lety hlásily střední školy...

1. května 2026  13:47

ONLINE: Komunisty i Paroubka vítala Internacionála. Prahou jdou antifašisté

Přímý přenos
Centrem Prahy prošel pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1. května...

V Praze a dalších městech pokračují oslavy Svátku práce a 1. máje. V Praze studenti uspořádali průvod s alegorickými vozy. Na Střeleckém ostrově si slovo vzala KSČM, kde na úvod zazněla...

1. května 2026  8:28,  aktualizováno  13:44

Věříme ČT a ČRo. Ale sledujeme něco jiného

Komentář
ilustrační snímek

Probíhající souboj mezi vládou a ji podporujícími politickými seskupeními a opozicí spojenou s těmi, kteří podporují navýšení příjmů veřejnoprávních médií prostřednictvím poplatků majících charakter...

1. května 2026  13:31

Dvacetiletá žena skončila po pobodání v nemocnici, zadrželi stejně starého muže

ilustrační snímek

Záchranáři a policisté vyjížděli v pátek časně ráno do jednoho z kladenských bytů k pobodané dvacetileté ženě. Na místě zadrželi stejně starého muže. Záchranáři ji s vážným zraněním transportovali...

1. května 2026  12:59

Čtvrtý remake, každý týden jezdíme do Tuapse, píší dronaři. Opět udeřili

Rafinerii v ruském Tuapse po dalším ukrajinském útoku zachvátil masivní požár....

Ukrajinské drony počtvrté během dvou týdnů zaútočily na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji. Rusko v noci na pátek mezitím zaútočilo na jihoukrajinskou Oděskou oblast, která byla cílem...

1. května 2026  12:45

Režisér snímku Pan Nikdo přišel o sošku Oscara. V USA ji nesměl vzít do letadla

Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15....

Ruský režisér Pavel Talankin přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo kabinu....

1. května 2026  10:24,  aktualizováno  12:27

Uřízlý kmen, ukradený věnec a six seven. Zničené májky někde hlásili i na policii

V České Metuji v Královéhradeckém kraji přidali pachatelé k pokácené májce...

Několik českých obcí se na prvního máje potýkalo s mnohdy svérázným dodržováním tradic. Neznámí vandalové na Zlínsku, Královéhradecku či Plzeňsku pokáceli a zničili májky. Podle lidové zvyklosti se...

1. května 2026  12:11

To má být vzor pro děti? Spolupráce Haalanda s pivovarem budí v Norsku emoce

Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před ligovým zápasem s...

Spolupráce fotbalové hvězdy Erlinga Haalanda s přední americkou pivní značkou Budweiser vyvolala bouřlivou reakci v jeho rodném Norsku. Podle odpůrců reklamy je nemyslitelné, aby sportovec, jehož...

1. května 2026

„Španělsko je příšerné a Itálie nepomáhá.“ Trump pohrozil, odkud stáhne vojáky

Doplňování paliva na americké letecké základně v německém Ramsteinu

Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci o tom informovala agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu.

1. května 2026  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.