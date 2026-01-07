Miroslav Grégr
Počátkem května 2001 požádal premiér Miloš Zeman prezidenta Václava Havla, aby do uvolněné funkce místopředsedy vlády jmenoval ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra (tehdy ČSSD). Havel se jmenováním několik týdnů otálel.
„Ty výhrady nejsou ani osobní, ani politické, jsou to výhrady filozofické. Já prostě nesouhlasím s jeho viděním, s jeho pojetím ekonomiky, jeho ‚technologické zóny‘ považuji za zničení naší země,“ řekl Havel. Grégra přesto na konci května vicepremiérem jmenoval.