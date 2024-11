Pavel nyní telefonovat s Trumpem neplánuje. Už to udělal Fiala, vysvětlil

„S ohledem na nedávný telefonát předsedy vlády v tuto chvíli prezident Petr Pavel telefonický kontakt s Donaldem Trumpem neplánuje,“ sdělil mluvčí. Republikán Trump v amerických prezidentských volbách porazil svou demokratickou soupeřku Kamalu Harrisovou. Úřadu se ujme 20. ledna.

Fiala při pondělním telefonátu s Trumpem hovořil o Ukrajině, která se třetím rokem brání ruské agresi, o situaci na Blízkém východě a o česko-amerických vztazích. Telefonát trval zhruba 12 minut a vládla při něm výborná atmosféra, řekl v České televizi europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra s odkazem na informace od poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara.

Pavel po volbách novinářům při tehdejší své návštěvě Švýcarska řekl, že zájmem je, aby vztahy mezi Evropou a Spojenými státy zůstaly co nejlepší bez ohledu na to, kdo s kým vycházel lépe, či hůře. Nedomnívá se, že by Trumpovo druhé funkční období mělo zásadně narušit transatlantickou vazbu.

Při debatě se studenty ve Znojmě v úterý prezident podotkl, že volby ukázaly, jak zranitelná může být demokracie i v zemích, kde je dlouhodobě zavedená. Způsobené je to podle Pavla menším zájmem a menší informovaností lidí, a tím pádem větší náchylností nechat se manipulovat, případně vystrašit. Prezident také řekl, že jeho osobní názor na Trumpa nehraje roli, důležitý je zájem země, což je spolupráce s USA.