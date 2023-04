Pavel zvažuje na ústavní soudce Baxu či Zemanovou, představil poradní tým

„Hlavním tématem je pouze seznámení s poradním týmem. Vychází to z mých priorit během prezidentské kampaně. Jasně jsem řekl, jaké oblasti jsou pro mě prioritní a jakým se chci věnovat. Na tyto oblasti chci mít i tu nejlepší expertízu.“ Člověk totiž nemůže být podle Pavla odborníkem na všechno. „Už v době kampaně jsem spolupracoval z řadou odborníků a někteří z nich budou tvořit můj tým poradců.“

Pavel se zaměří především na ekonomiku, kde bude jeho poradcem David Marek a Vladimír Bezděk. V energetice bude spolupracovat s Jakubem Maščuchem, u životního prostředí a udržitelnosti bude Pavlovi radit Ladislav Miko. Sociální oblast bude spadat pod Lucii Polákovou. Další změny jsou podle Pavla ještě ve fázi řešení a nemají konkrétní jméno. „Hledáme někoho kdo bude mít průřezový přehled o všech aspektech,“ dodává Pavel.

Prezident Pavel ohlásil první adepty na ústavní soudce. Sejde se s exšéfkou Soudcovské unie Danielou Zemanovou a předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. Ani jedno ze zmíněných jmen ovšem není ještě kandidátem. K tomu musí ještě proběhnout slyšení se Senátem a jednání se mnou, dodal Pavel. „Na třetím jménu stále pracujeme,“ řekl prezident.

„Na závěr bych dodal něco k otevření Hradu, a to nejen v informační rovině. Pro tyto otázky budu spolupracovat s Josefem Pleskotem a bude to můj externí poradce pro otázky architektury. Jak nejvíce otevřít Hrad všem akcím a jak přitáhnout mladé lidi, kteří by se na tom programu mohli podílet.“

Po tiskové konferenci následovaly dotazy ze strany novinářů. V průběhu padla otázka zda se Pavel už sešel s Janem Farským. „S panem Farským jsem se ještě nesetkal. Pokud jde o poradenství v zahraniční politice, nebudu tam mít žádné stále poradce. Budou to spíše konzultace, nebude to stále poradenství. Jan Farský ale mezi těmito konzultanty bude,“ odpověděl.

V dubnu se má prezident vydat také na návštěvu Ukrajiny, datum své cesty však zatím neupřesnil.

Nakonec dodal ještě pár informací k nadcházejícím týdnům. „Dojde k dílčím změnám v organizační struktuře, které proběhnou v dubnu a květnu. Nebudou to žádné zásadní změny a když bude někdo odcházet, tak to budou spíše jednotlivci,“ čímž zakončil tiskovou konferenci.