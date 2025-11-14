Dnes je to přesně šest týdnů od voleb do Sněmovny, po kterých ještě nemáme vládu. Je to dlouhá, anebo stále krátká doba?
No, to je otázka, jestli jenom, nebo už šest týdnů. Když to porovnáváme s tím, jak se absurdním způsobem vytvářejí vlády v našich sousedních zemích – v Rakousku a v Německu – tak je to doba krátká. Tam jim to trvá vždy nejméně půl roku. U nás to bývalo vždy kratší. Myslím, že v dnešní době a dnešním světě je to normální doba.
Veřejnost volila Andreje Babiše a tuto vládní koalici s plným vědomím tohoto problému. Já myslím, že žádná jiná cesta, jak to vysvětlovat veřejnosti, není.