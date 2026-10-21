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Prezident Pavel řekl, že se nechystá vetovat rozpočet, který předložila vláda

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  19:39aktualizováno  19:57
Německý kancléř Friedrich Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Petra Pavla....

Německý kancléř Friedrich Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Petra Pavla. (21. října 2026) | foto: @prezidentpavel

Německý kancléř Friedrich Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Petra Pavla....
Německý kancléř Friedrich Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Petra Pavla....
Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal eurokomisaře pro obranu a vesmír...
Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal eurokomisaře pro obranu a vesmír...
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Prezident Petr Pavel nepočítá s tím, že by vetoval státní rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Návrh vlády Andreje Babiše ve středu projednává Sněmovna v prvním čtení. Při návštěvě v Berlíně Pavel řekl, že návrh považuje za nedobrý a do budoucna rizikový, jedná se ale o nástroj vlády, která jej musí obhájit.

„Už dopředu jsem avizoval, že jakkoli považuji rozpočet s takto vysokým deficitem za nedobrý, do budoucna i rizikový, tak ho považuji za nástroj vlády a je na vládě aby dokázala obhájit priority, ale i skladbu rozpočtu,“ řekl prezident Pavel, který je na dvoudenní pracovní návštěvě Německa.

Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o tři miliardy. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Pro letošek je schválený schodek 310 miliard korun.

Prezident zdůraznil, že vnímá rozdíl mezi rozpočtem a zákonem o rozpočtové odpovědnosti, který dříve vetoval.

„Protože to jsem vnímal jako zákon, který stanovuje pravidla pro sestavování rozpočtu na mnohem delší období, tedy i pro vlády, které budou následovat,“ uvedl.

Druhý nejvyšší schodek v historii České republiky

Vládou navržený schodek je druhý nejvyšší v historii České republiky po covidovém roce 2021, kdy byl deficit 419,7 miliardy korun.

Navržený schodek kritizují opoziční strany i Národní rozpočtová rada, protože Česko nečelí žádné mimořádné situaci. „To jsou dluhy, které nikam nezmizí,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

„Vláda porušuje vlastní programové programové prohlášení,“ řekl ve Sněmovně ekonomický expert ODS Vojtěch Munzar při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun.

„Veřejné finance České republiky budeme udržovat blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí 3 % deficitu požadované Paktem stability a růstu,“ slíbila vláda ANO, SPD a Motoristů sobě ve svém programovém prohlášení.

Navržený schodek rozpočtu ale znamená, že schodek veřejných financí přesáhne 3,5 procenta HDP, upozornil Munzar.

Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájil Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték

„Tento rozpočet je rekordně investiční, vrací zdravotnictví do černých čísel, dává historicky největší sumu na obranu naší vlasti, přináší největší platovou reformu od zrušení superhrubé mzdy,“ hájila ho naopak ministryně financí za ANO Alena Schillerová před poslanci.

„Je silně prorůstový a díky němu ekonomika naší země bude podle všech dostupných predikcí fungovat příští rok citelně líp než většina ostatních ekonomik v Evropské unii,“ tvrdí Schillerová.

Návrh rozpočtu obhajoval i předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl na adresu bývalé vládní koalice Petra Fialy. Vyčetl jí, že nechala jeho vládě rozpočtovou díru devadesát miliard korun.

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