Hrad dříve uvedl, že se Pavel s panovníkem setká u příležitosti jeho soukromé cesty do Česka. „Monacký kníže Albert II. má k naší zemi blízko. Do Česka se pravidelně vrací a dlouhodobě u nás podporuje dobročinné projekty. Mezi jeho předky patří i Karel IV., a tak je o to symboličtější, že jsme měli poprvé příležitost osobně jednat právě na Pražském hradě,“ uvedl po schůzce český prezident.
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Albert II. do Česka v minulosti zavítal několikrát. Na první oficiální návštěvu přijel v dubnu 2015 a rok nato se vrátil na oslavy 700. výročí narození Karla IV. V prosinci 2023 se v Praze účastnil posledního rozloučení s bývalým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem.
Současný kníže stojí v čele Monaka od roku 2005. Na vládě se podílel už za života svého otce Rainiera III. Jeho matkou byla někdejší slavná americká herečka Grace Kellyová, která tragicky zahynula při autonehodě v roce 1982.