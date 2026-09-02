Prezident Pavel se zúčastní pohřbu norského krále Haralda V.

Pavel v kondolenčním telegramu po úmrtí panovníka uvedl, že Harald V. zanechal výraznou stopu nejen v moderních dějinách Norska, ale také v evropském a mezinárodním veřejném životě.
Na pozvání Haralda V. měla česká hlava státu zamířit 10. až 12. listopadu do Osla a Trondheimu. Hledá se ale náhradní termín. Neuskuteční se ani páteční cesta ministrů průmyslu Karla Havlíčka a zdravotnictví Adama Vojtěcha do nemocnic v Oslu.
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Mimořádná osobnost, napsali Pavel a Babiš o zesnulém norském králi
Norský parlament v úterý uctil památku zesnulého krále minutou ticha. Rakev s jeho pozůstatky byla v pondělí převezena do kaple královského paláce v Oslu, kde zůstane až do pohřbu.
Kaple je od úterního odpoledne otevřena pro veřejnost. Pohřební obřad se bude konat v katedrále v Oslu ve středu 9. září ve 13:00, do té doby má v zemi trvat státní smutek.