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Prezident Pavel se zúčastní pohřbu norského krále Haralda V.

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  11:39
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Prezident Petr Pavel se ve středu 9. září v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V., oznámila prezidentská kancelář. Panovník zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. Na trůn po něm nastoupil jeho třiapadesátiletý syn Haakon VIII., který v úterý složil přísahu v norském parlamentu.

Pavel v kondolenčním telegramu po úmrtí panovníka uvedl, že Harald V. zanechal výraznou stopu nejen v moderních dějinách Norska, ale také v evropském a mezinárodním veřejném životě.

Na pozvání Haralda V. měla česká hlava státu zamířit 10. až 12. listopadu do Osla a Trondheimu. Hledá se ale náhradní termín. Neuskuteční se ani páteční cesta ministrů průmyslu Karla Havlíčka a zdravotnictví Adama Vojtěcha do nemocnic v Oslu.

Mimořádná osobnost, napsali Pavel a Babiš o zesnulém norském králi

Norský parlament v úterý uctil památku zesnulého krále minutou ticha. Rakev s jeho pozůstatky byla v pondělí převezena do kaple královského paláce v Oslu, kde zůstane až do pohřbu.

Kaple je od úterního odpoledne otevřena pro veřejnost. Pohřební obřad se bude konat v katedrále v Oslu ve středu 9. září ve 13:00, do té doby má v zemi trvat státní smutek.

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