Někdy těžko usínám a schází mi být sám sebou, odhaluje prezident v ročence

„Občas si před opravdu důležitým a složitým jednáním dělám mentální ‚generálku‘ a před usnutím si přehrávám různé scénáře. A někdy se do toho tak zaberu, že je pak těžké usnout,“ říká prezident v úvodním rozhovoru ročenky.
Mezi jednání nejnáročnější na soustředění pak prezident podle svých slov možná trochu překvapivě nepovažuje ta s politiky, ale spíše s odborníky. „Ve svém zápalu pro specializaci, jíž se věnují, očekávají, že jako prezident mám určitě o jejich oboru podobné povědomí jako oni,“ říká v rozhovoru.
|
Pavel moc zasahuje do politiky, míní skoro polovina Čechů. Přesto jeho podpora roste
Politický aspekt prezidentské funkce Pavel v úvodním rozhovoru vynechává a mluví spíše obecně. „Mně stačí, když se nestane žádný průšvih. Vše nad touto laťkou je pak možno považovat za bonus,“ odpovídá například na otázku, jak má vypadat den, aby ho prezident považoval za úspěšný.
V úřadu prezidenta Pavlovi podle jeho slov chybí čas strávený v rodinném kruhu nebo více chvil, které může strávit o samotě a v tichu, jelikož se považuje za introverta. „Jako pro mírně přeučeného introverta mi občas chybí chvíle, kdy je člověk sám se sebou,“ říká.
Kancelář prezidenta republiky při příležitosti třetího výročí inaugurace prezidenta Petra Pavla připravila brožuru zachycující uplynulý rok z pohledu ústavních, politických a společenských aktivit. Část publikace na snímku.
Desítka milostí, tisíce článků
Ročence tak dominují především statistiky. Z nich vyplývá, že prezident za uplynulých dvanáct měsíců podepsal 86 zákonů, udělil deset milostí, přičemž na Hrad přišlo minimálně tisíc žádostí o prominutí trestu. Z dalších čísel lze vyčíst, že o Pavlovi v roli prezidenta vzniklo za zmíněné období minimálně 75 500 článků, nejvíce v říjnu a v lednu.
|
Pavel odmítl označení, že je hlavou opozice. Nezvažoval abolici pro Babiše
Pavel udělil celkově za uplynulý rok celkem 51 vyznamenání, z toho 48 během ceremoniálu 28. října. Dále předal lva belgickému králi Filipovi, nizozemskému králi Vilému-Alexandrovi a královně Máximě.
Pavel absolvoval také 19 oficiálních zahraničních cest. Navštívil například Japonsko, kde byl na prohlídce českého domu na světové výstavě Expo, nebo zimní olympiádu v Itálii.
Podle prezidentových slov ale bylo nejdůležitější číslo za uplynulý rok kulaté výročí jeho manželky Evy. Zároveň říká, že do statistik nechtěl zařadit „počet hodin při jednáních, která byla tématem důležitá, ale vlivem různých okolností nakonec nevedla k očekávanému výsledku“.
|
1. ledna 2026