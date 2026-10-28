Prezident Pavel vystoupí s projevem ke státnímu svátku, než předá vyznamenání

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Loni Pavel v projevu před předáváním vyznamenání ocenil, že Česká republika je demokratická, bezpečná a suverénní. „Važme si toho. Pro velkou část světa takové konstatování samozřejmé není,“ řekl prezident.
Varoval i před mohutným zbrojením Ruska. „My musíme počítat s tím, že se nepřipravuje na mírovou budoucnost. Spíše naopak,“ prohlásil. Proto musíme být s našimi spojenci vojensky natolik silní, abychom Rusko odradili.
„Pokud naopak podceníme naši obranu, snadno přijdeme i o to cenné, co jsme investovali do škol, zdravotnictví, dálnic, bydlení, energetiky i dalších oblastí. Vidíme to denně ve zpravodajství z Ukrajiny,“ upozornil loni Pavel.
Pavel uctil Masaryka i povyšoval
Prezident Pavel ve středu slavnostní den zahájil účastí na pietním aktu na pražském Vítkově, kterého se zúčastnili také další nejvyšší ústavní činitelé, předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD a premiér a šéf ANO Andrej Babiš.
Dopoledne prezident položil věnec k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.
Jmenoval také náčelníka generálního štábu Armády ČR Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Na generálporučíka povýšil generálního ředitele Vězeňské služby Tomáše Hůlku, který tak získal nejvyšší hodnost udílenou u bezpečnostních sborů. Celkem Pavel letos povýšil 16 mužů.