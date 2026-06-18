Pavel přijme Rakušana. Šéf STAN ho požádal o schůzku

Setkání hlavy státu s Rakušanem se bude konat den poté, kdy Starostové a nezávislí představili své kandidáty do Senátu.
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A také poté, co vláda představila návrh zákona, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zrušit koncesionářské poplatky pro Českou televizi i Český rozhlas a prosadit financování obou veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.
Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle návrhu dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
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Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. České televizi chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.
„Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ prohlásil premiér Andrej Babiš.
Rakušan svolává jednání zástupců parlamentních strany s řediteli veřejnoprávních médií
Opoziční strany chtějí přijetí zákona v obou komorách parlamentu bránit všemi prostředky.
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„Nejenže berou veřejnoprávním médiím nezávislost na politicích, ale ještě jim drasticky sahají na rozpočty. Komu se hodí slabá média veřejné služby? Těm, kdo se bojí veřejné kontroly,“ uvedl Rakušan. Svolal jednání zástupců parlamentních stran s řediteli veřejnoprávních institucí.