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Pavel přijme Rakušana. Šéf STAN ho požádal o schůzku

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  10:55
Prezident Petr Pavel půl hodiny po poledni na Pražském hradě přijme předsedu hnutí STAN, exministra vnitra Víta Rakušana. Schůzka se uskuteční na Rakušanovu žádost. Pavel už na konci května přijal předsedu opoziční ODS Martina Kupku, i tehdy to bylo na žádost šéfa strany opoziční strany.

Předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Setkání hlavy státu s Rakušanem se bude konat den poté, kdy Starostové a nezávislí představili své kandidáty do Senátu.

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A také poté, co vláda představila návrh zákona, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zrušit koncesionářské poplatky pro Českou televizi i Český rozhlas a prosadit financování obou veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.

Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle návrhu dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. České televizi chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.

„Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ prohlásil premiér Andrej Babiš.

Rakušan svolává jednání zástupců parlamentních strany s řediteli veřejnoprávních médií

Opoziční strany chtějí přijetí zákona v obou komorách parlamentu bránit všemi prostředky.

Vyhladovět a pak dorazit, bojí se kontroly, tepe opozice vládu za veřejnoprávní média

„Nejenže berou veřejnoprávním médiím nezávislost na politicích, ale ještě jim drasticky sahají na rozpočty. Komu se hodí slabá média veřejné služby? Těm, kdo se bojí veřejné kontroly,“ uvedl Rakušan. Svolal jednání zástupců parlamentních stran s řediteli veřejnoprávních institucí.

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