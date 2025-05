Do Prahy přiletěl Zelenskyj s manželkou. Přijme je Pavel, Hrad je uzavřen

Volby by vyhrálo ANO, SPOLU stagnuje. Motoristé po Turkově kauze klesli pod 5 %

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima NEWS vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5 procenta hlasů. Druhé místo by podle modelu obsadilo SPOLU s 19,8 procenty....