Pavel se chce ptát Babiše, jak vyřeší střet zájmů, i na program nové koalice

Josef Kopecký
  5:58
Prezident Petr Pavel přijme na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Bude s ním mluvit o krocích, které chce Babiš jako kandidát na premiéra udělat, aby se vyhnul střetu zájmů kvůli tomu, že mu patří holding Agrofert. Pavel chce, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak střetu zájmů zabrání, a to ještě před jmenováním premiérem. S šéfem ANO chce prezident mluvit i o chystaném programu nové vlády.

Prezident Petr Pavel a Andrej Babiš. | foto: ČTK

Jednat budou o návrhu programového prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. Vznikající koalice návrh poslala prezidentovi do datové schránky na konci října.

„V případě, že bude Andrej Babiš ve střetu zájmů, tak z hlediska platné legislativy Agrofert bude dnem jmenování Andreje Babiše vyloučen ze všech dotací a zároveň z veřejných soutěží,“ řekl prezident.

Problém by to ale mohl být i pro Česko, upozornil Pavel. Pokud Evropská unie dospěje k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů, může to podle prezidenta znamenat omezení zdrojů pro Českou republiku jako celek.

Babiš říká, že je připraven dodržet zákon. Když se ho na řešení střetu zájmů v úterý zeptal iDNES.cz, odpověděl: „Platí, co jsem řekl dříve.“

Zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce.

Prezident Pavel chce s Babišem diskutovat i o návrhu programu nové vlády, na kterém se shodla nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Pavlovi chybí v programu Rusko jako hrozba

Po volbách označil za zásadní, aby vláda počítala s pevným zakotvením v Evropské unii, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku považuje členství v Severoatlantické alianci.

V úterý v Sokolově Pavel řekl, že mu v navrženém programu chybějí zmínky o mezinárodní a bezpečnostní situaci či o Rusku jako o bezpečnostní hrozbě.

Babiš mu zatím nedal návrh personálního složení nové vlády, proto o něm hlava státu nyní neplánuje jednat.

Babiš chce s Pavlem mluvit o rozpočtu

Šéf ANO chce s Pavlem řešit hlavně rozpočet na příští rok. „Pana prezidenta budu informovat o tom, že naše koalice nemůže ve Sněmovně pracovat, protože vláda pana Fialy neposlala návrh rozpočtu,“ uvedl Babiš pro iDNES.cz ke schůzce na Hradě. Vláda v demisi podle něj odmítá poslat návrh rozpočtu, aby se lidé nedozvěděli, že je „na vodě“ a chybí v něm desítky miliard příjmů.

Vláda rozhodne o tom, zda znovu pošle návrh rozpočtu poslancům, také ve středu. Schází se tři hodiny před tím, než Babiš zamíří na Hrad.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

