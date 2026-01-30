Prezident Pavel pozval Babiše na Hrad. Sejít by se měli příští středu

Schůzka se odehraje poté, co Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Prezident uvedl, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka je za vydírání nepovažuje.
Ve zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Babiš v reakci uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.
Ve středu ve Sněmovně Babiš zdůraznil, že úkolem politiků je situaci uklidňovat, ne eskalovat. „Jsem přesvědčen, že neshody mezi ústavními činiteli se mají řešit jednáním a dialogem za zavřenými dveřmi, nikoli prostřednictvím tiskových konferencí,“ řekl.
Macinka nevydíral, zvu ho s prezidentem Pavlem ke společnému jednání, řekl Babiš
Zároveň uvedl, že pozval Pavla a Macinku na společné jednání. Z prezidentova okolí ale prý Babiš zaznamenal zprávy, že Pavel s Macinkou jednat nechce. Dodal tedy, že pokud bude prezident společnou schůzku odmítat, je připraven se s ním setkat sám a neshody vyjasnit.
Tématem jednání by mohla být i zrušená schůzka nejvyšších ústavních činitelů, která se měla konat v pondělí. Hrad ji nejprve o hodinu posunul a následně zrušil s odůvodněním, že i přes posun někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. Babiš se posléze na briefingu po jednání vlády Pavlovi omluvil, že nedodržel termín setkání. Kabinet podle něj měl ten den nejnáročnější zasedání od svého vzniku.
Schůzka Pavla s Babišem by se měla podle oznámení Hradu uskutečnit ve středu ráno. Podle programu vlády by měl Babiš ten samý den navštívit Itálii.