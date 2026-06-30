Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pavel vyzval k odborné debatě o ČT a ČRo. Klempíř se po schůzce vyhnul novinářům

Autor: ,
  17:31
Prezident Petr Pavel se v úterý setkal s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy). Požádal ho o odbornou debatu, která by se věnovala důvodům změn ve financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) i jejich efektům. Ministra se ptal na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování.

Novela zákona o financování ČT a ČRo byla stěžejním tématem schůzky na Pražském hradě. Hrad o tom informoval na sociální síti X. Ministr Klempíř se ke schůzce nevyjádřil a při příjezdu i odjezdu se vyhnul setkání s novináři.

Prezident se zajímal o harmonogram projednávání zákona v Poslanecké sněmovně a případné dopady na rozpočet ministerstva. Vyzval k odborné debatě, protože výše navržených rozpočtů bude mít podle něj přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky.

Ministr kultury je podle Hradu přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.

Zástupci ČT a ČRo se sešli s Pavlem. Jednali o budoucnosti médií i jejich financování

Vláda v polovině června schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Vládní návrh přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků.

Rozpočty obou institucí se mají snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun. Podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců z celkových 4 250.

Pavel minulý týden uvedl, že tempo navrhovaných změn ponechává jen málo prostoru pro důkladnou odbornou debatu a zhodnocení důsledků. Podle Klempíře média neutrpí finanční újmu proti současnosti. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády.

Návrh kritizují opozice i obě média. Podle nich jde o ohrožení nezávislosti ČT a ČRo, což zástupci vlády odmítají.

Pavel kritizuje rušení poplatků ČT a ČRo. Je málo prostoru pro debatu, míní

Dalším tématem úterní schůzky Pavla s Klempířem byl Státní fond audiovize, jeho fungování a budoucnost. V případě zákona o audiovizi Klempíř již dříve na facebooku označil za chybu, že ministr kultury nemá ze zákona možnost ovlivnit to, komu poskytne fond audiovize dotace.

Za to ho kritizoval jeho předchůdce Martin Baxa (ODS), podle kterého se Klempíř chystá prolomit nezávislost Státního fondu audiovize.

Ministr Klempíř rovněž prezidentovi popsal plány podpory ministerstva v živé kultuře. Zástupci státu, kulturních institucí živého i neživého umění a kulturních odborů letos na jaře poukázali na problémy financování kultury, kdy státní rozpočet na odvětví vyčlenil asi 17,6 miliardy korun. Je to o zhruba 1,17 miliardy korun méně oproti návrhu minulé vlády.

Prezident na Hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Ze členů kabinetu přijal v poslední době například ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD). Z opozice se na Hradě setkal s předsedou ODS Martinem Kupkou nebo šéfem hnutí STAN Vítem Rakušanem.

Ministr kultury Klempíř přijíždí na jednání s prezidentem Pavlem
Ministr Oto Klempíř se ke schůzce s Petrem Pavlem nevyjádřil a při příjezdu i odjezdu se vyhnul setkání s novináři. (30. června 2026)
Stávka u brněnského studia České televize (22. června 2026)
Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Oto Klempíř (Motoristé), který byl jmenován ministrem kultury. (15. prosince 2025)
15 fotografií
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Pavel vyzval k odborné debatě o ČT a ČRo. Klempíř se po schůzce vyhnul novinářům

Ministr kultury Klempíř přijíždí na jednání s prezidentem Pavlem

Prezident Petr Pavel se v úterý setkal s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy). Požádal ho o odbornou debatu, která by se věnovala důvodům změn ve financování České televize (ČT) a Českého...

30. června 2026  17:31

V ženských týmech mohou být jen biologické ženy, potvrdil Nejvyšší soud USA

Nejvyšší soud Spojených států amerických ve Washingtonu.

Nejvyšší soud USA v úterý otevřel cestu americkým státům k omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech. Odmítl také snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit...

30. června 2026  16:32,  aktualizováno  17:27

Navyšujeme rodičák podle programového prohlášení vlády, řekl Juchelka

Přímý přenos
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Poslanci budou projednávat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvýšila ze 700 na 800 tisíc korun. „Navyšujeme rodičák podle...

30. června 2026  5:49,  aktualizováno  16:58

SPD chce v koalici prosadit výzvu odebrat nejvyšší státní vyznamenání Zelenskému

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Lucie Šafránová. Na snímku...

Hnutí SPD navrhne na koaliční radě, aby Sněmovna vyzvala k odebrání nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému. Poslanec SPD Jindřich Rajchl přiznal...

30. června 2026  12:28,  aktualizováno  16:38

Záběry soulože v hlavním vysílacím čase. Není to chyba, vysvětluje ČT

Výřez z plakátu ze seriálu Robin Hood

Česká televize odvysílala v hlavním večerním čase nezvykle „odvážné“ záběry pohlavního styku. Zhruba minutová scéna se objevila minulý čtvrtek kolem půl deváté večer na programu ČT2. Televize to jako...

30. června 2026  16:21

Za mřížemi zůstane do konce života. Soud smetl dovolání vraha otce a synka

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže, jenž na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna, navíc vážně zranil svou matku. Ve vězení zůstane do konce života. NS rozhodoval bez veřejného jednání.

30. června 2026  16:10

Ze školního úkolu nový symbol Liberce. Student navrhl fotopoint s výhledem na Ještěd

Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Na snímku autor Aleš Vlček....

Byl to povinný školní úkol. Jeho návrh kruhové konstrukce s červeným srdcem nakonec stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Student třetího ročníku Střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček...

30. června 2026  16:04

Štamgasti v Masných krámech zapálili svíčku. Zemřel jejich kumpán, fotograf Sýbek

Fotograf ČTK, MF DNES či Deníku Jaroslav Sýbek zemřel ve věku 76 let....

Zemřela legenda jihočeské žurnalistické fotografie Jaroslav Sýbek. Bylo mu 76 let. Jedenáct let působil jako fotograf v jihočeské redakci Mladé fronty DNES. Za svou téměř padesátiletou praxi získal v...

30. června 2026  16:01

Opilý muž málem umlátil jiného. Policie nakonec obvinila i svědka

Policejní auto.

V případu brutálního útoku na benzince ve Dvoře Králové na Trutnovsku kriminalisté stíhají dalšího muže. Už dříve obvinili opilce, který podle vyšetřování zbil a vážně zranil jiného opilého muže....

30. června 2026  16:01

Mezi Rusy zavládl největší ekonomický pesimismus za 20 let, ukazuje průzkum

ilustrační snímek

Mezi Rusy zavládl největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně 20 let, vyplývá z dnes zveřejněného průzkumu společnosti Gallup.

30. června 2026  15:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Státní podnik LOM Praha kupuje nový letoun pro výcvik vojenských pilotů

Letoun L-410 NG z dílen Aircraft Industries.

V prvním čtvrtletí 2027 převezme státní podnik LOM Praha nový letoun L-410 NG určený pro výcvik vojenských dopravních pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Nahradí poslední provozovaný...

30. června 2026  15:42

Británie dá na obranu o miliardy liber víc, řekl Starmer. Pořád málo, kontrují kritici

Britský premiér v demisi Keir Starmer oznamuje plán výdajů na obranu anglickém...

Britská vláda v čele s premiérem v demisi Keirem Starmerem v úterý představila dlouho odkládaný dlouhodobý plán výdajů na obranu. Jeho plán počítá s navýšením výdajů na obranu o 15 miliard liber (422...

30. června 2026  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.