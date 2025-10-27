Končící kabinet premiéra Petra Fialy podá demisi po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční 3. a 5. listopadu. Teprve poté může prezident jmenovat nového premiéra i vládu.
Babiš před tím informoval prezidenta Petra Pavla o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů sobě.
Mluvili také o programových prioritách budoucího kabinetu v zahraniční politice. Prezident byl podle něj spokojený. „Vše funguje podle plánu,“ řekl Babiš.
|
Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium
Pavel podle něj dostane programové prohlášení k dispozici, až bude hotové. To potvrdil i Hrad. Babiš podle hlavy státu přislíbil, že Pavlovi předá text koaliční smlouvy a programových priorit případné budoucí vlády v druhé polovině týdne.
Prezident republiky se podle prohlášení zajímal zejména o části týkající se zahraniční a bezpečnostní politiky.
Babiš nepředstavil složení vlády, podle Pavla nemá oslabovat principy demokratického státu
Babiš podle prohlášení Hradu zatím nepředstavil prezidentovi Pavlovi personální obsazení budoucí vlády, ale zmínil některá jména, o kterých vedou politické strany diskusi.
„Prezident republiky očekává, že Andrej Babiš předloží složení vlády, které nebude jakkoli oslabovat principy našeho demokratického státu zosobněné v Ústavě České republiky. Tyto principy prezident zmínil opakovaně ve svých výstupech,“ uvedl Hrad.
Nepřímo se tím Pavel vymezil proti tomu, že post obrany má ve vládě podle dohod ANO, SPD a Motoristů obsadit hnutí SPD Tomia Okamury, které dlouhodobě odmítá členství České republiky v NATO i Evropské unii. Podle vyjádření poltiků vyjednávajících o vládě se SPD do programu vlády nepodařilo dostat možnost referenda o členství v NATO ani EU.
Pavlovo vyjádření se ale stejně tak může týkat kandidáta Motoristů sobě na ministra zahraničí Filipa Turka, jemuž kritici vyčítají, že v minulosti hajloval. Turek také podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera a italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
|
ANO, SPD a Motoristé dohodli program vlády. Turek si věří, ale neřešili ho, tvrdí
„Rozhodně nejsem rasista, ani být z principu nemohu,“ zdůraznil v pátek kandidát Motoristů na šéfa diplomacie. „Z obou dvou stran rodiny jsem měl velký problém s tím, co se v té rodině dělo za druhé světové války. Polovina mojí rodiny židovské stále žije ve Spojených státech. Nikdo z mojí rodiny nemá nějakou komunistickou nebo nacistickou minulost. Takže představa, že mám nějaké historické předměty a že z toho někdo potom dělá, že jsou to moje názory... Moje názory jsou veřejně známé a dohledatelné,“ prohlásil Turek. Řekl, že šéfka jeho kanceláře je Arabka.
Pavel chce jednat s kandidáty do vlády
Prezident Pavel uvedl, že je připraven jednat s nominanty politických stran na členy vlády a podrobně diskutovat jejich priority a postoje.
Babiš podle tiskové zprávy Hradu ujistil prezidenta Pavla, že otázku řešení střetu zájmů představí veřejně před svým případným jmenováním předsedou vlády.