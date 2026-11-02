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Prezident Pavel postrádá debatu, jakou roli mají Česká televize a rozhlas plnit

Josef Kopecký
  14:34

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Debata o tom, zda mají být zrušeny poplatky pro Českou televizi a pro Český rozhlas, je podle prezidenta Petra Pavla od začátku mylně nastavená. Co v ní nejvíc postrádá? „Jakou roli by veřejnoprávní média vůbec měla plnit, jakým způsobem bude zajištěna jejich nezávislost, kontinuita, protože víme, že se tady nemůžeme bavit o financování z roku na rok,“ uvedl v pondělí Pavel.

Veřejnoprávní média by podle Pavla měla mít minimálně na tři až pět let jasný výhled, s čím mohou počítat. „Protože uzavírání smluv se nedělá z měsíce na měsíc nebo z roku na rok,“ řekl Pavel na Úřadu vlády, kde se účastnil jednání o nové armádní koncepci do roku 2040.

„Mně ta debata přijde od počátku tak trochu mylně nastavená, protože my jsme zúžili debatu na to, jestli platit koncesionářské poplatky, nebo ne,“ uvedl Pavel.

„Přitom jsme nevedli žádnou debatu o tom, v čem je dosavadní model nevyhovující, jestli proto je nutná změna financování. Nebavili jsme se veřejně o modelech, které v Evropě fungují a které by byly pro nás nejvýhodnější,“ upozornil prezident.

„Máme-li být transparentní, pojďme se klidně bavit o změně financování, ale nezapomeňme na všechny ty argumenty, o kterých jsem mluvil, a najděme si model, který nakonec tedy uspokojí všechny strany,“ řekla hlava státu.

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, zatím v prvním čtení. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány ze státního rozpočtu. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh šéfa Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.

To vyvolalo velké protesty opozice i občanů na náměstích. Největší v neděli 25. října na Staroměstském náměstí v Praze, kde se protestu, který svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, zúčastnily desetitisíce lidí.

Stávku ČT a ČRo podpořila přední divadla. Veřejně vystoupí Medvecká a Orozovič

V úterý 3. listopadu budou zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu ve stávce. Zapojí se i některé vysoké školy a divadla.

Pavel upozornil, že premiér Andrej Babiš už minulý týden připustil, že vládní návrh se ještě může změnit. „On sám teď připustil změnu s možností dobrovolného financování, ale to je právě ta součást té debaty, kterou jsme nevedli. Takže pojďme ji vést, nesnažme se to za každou cenu stihnout k nějakému datu, ale pojďme skutečně si říct, co je v této debatě podstatné, protože samotná existence koncesionářských poplatků to není,“ řekl Pavel.

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