Prezident Pavel podepsal spornou novelu stavebního zákona a opětovné zavedení EET

Novelu předložili představitelé vládní koalice jako poslanecký návrh již loni po volbách. Novela počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.
Zákon během svého projednávání v Parlamentu čelil kritice opozice. Senát ho dokonce zamítl, ale koaliční většina ve Sněmovně ho přehlasovala a novelizaci stvrdila. Opozice předlohu označovala mimo jiné za novelu pro developery nebo za paskvil.
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„Závažný, nechrání úředníky.“ Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích
Pavel ve čtvrtek ve videu uvedl, že zrychlení a zjednodušení povolování staveb Česká republika potřebuje, zákon ale podle něho přináší i rizika. „Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit. Že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Podobné výhrady mám i já,“ uvedl prezident.
O námitkách, jak sdělil, mluvil s ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO) a informoval i její tým. Pavel uvedl, že některé mu vysvětlila. „Ze svých cest po České republice navíc vím, že obavy přetrvávají i mezi představiteli obcí. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci,“ zdůvodnil prezident svůj podpis.
Znovu se zavede EET
Prezident zároveň podepsal zákon, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Novou verzi už nebude doprovázet nutnost tisknout papírové účtenky, naproti tomu bude zahrnovat i bezhotovostní platby. Vláda si od EET slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně.
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Zákon obsahuje také další daňové změny. Rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Evidence se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb. Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem. Od daně osvobozuje spropitné zaměstnancům v restauracích.