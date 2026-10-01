Pavel ocenil Babiše za vyjádření o článku pět NATO

Článek pět je zásadním ustanovením alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena Severoatlantické aliance (NATO) je útokem na všechny. V takovém případě mají ostatní členské země v součinnosti podniknout takovou akci, jakou budou považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly.
„Já jsem rád, že i premiér jasně vyjádřil to, že Česká republika dostojí svým závazkům v případě, že by měl být vyhlášen například článek pět,“ uvedl dnes Pavel. Ocenil zároveň, že Česko spolupracuje s partnery při sdílení informací o hybridních hrozbách, kybernetických útocích a dalších aktivitách, většinou Ruska, které podle něj mají za cíl destabilizovat situaci v zemích NATO a oslabit jejich podporu bojující Ukrajině.
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Ficův výrok o NATO? Česko bude kolektivní obranu respektovat, reagoval Babiš
Žádná země není podle prezidenta v žádné situaci stoprocentně připravena na všechny možné hrozby. „Naše ozbrojené složky, zpravodajské služby i dalších instituce, které se podílejí na bezpečnosti státu, dělají to, co je v jejich možnostech. A také v rámci dostupných finančních zdrojů,“ dodal.
Aktuálními hrozbami by se měla zabývat příští Bezpečnostní rada státu naplánovaná na 20. října. Babiš v úterý uvedl, že o jejím programu hovořil s Pavlem. „Pokud by nedej bože došlo k tomu, že by Rusko napadlo nějaký pobaltský stát, tak podle článku pět musíme vyslat dvě naše mechanizované brigády,“ řekl. „Samozřejmě bychom byli akční a mluvíme o tom, ale nevidím důvod, abych sděloval informace, které jsou v režimu,“ dodal v úterý.
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Rusko může napadnout NATO v řádu měsíců, řekl šéf BIS Koudelka britskému listu
Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v rozhovoru s listem The Guardian uvedl, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.
Babiš následně uvedl, že od Koudelky v rámci služebního postupu takovou informaci nemá. „A taky nemáme informaci, že by Česko mělo být napadeno drony či raketami,“ uvedl. Polsko je podle Babiše v jiné situaci, protože válka na Ukrajině se odehrává v jeho bezprostřední blízkosti. „Pokud by se něco stalo, tak samozřejmě v rámci článku pět Polsku pomůžeme,“ dodal.
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21. září 2026