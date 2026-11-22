Oceněné osobnosti pojí dlouhodobý přátelský vztah k České republice a svou mezinárodní autoritou přispívají k tomu, aby česká historická zkušenost a zájmy nacházely ve světě pozornost a porozumění, zdůvodnila vyznamenání hlava státu.
Oba dva obdrželi Medaili Za zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie a mezinárodní spolupráce. Za nepřítomného Snydera ji převzal Krastev.
Timothy Snyder v současnosti působí jako profesor na univerzitě v Torontu, dříve vyučoval například na prestižní americké Yaleově univerzitě. Zaměřuje se na dějiny střední a východní Evropy, téma holokaustu či komunistických režimů. Prostřednictvím svých děl a historie se snaží hledat odpovědi na současné otázky trápící moderní svět.
|
Ukrajinskou minulost osvobodíme z ruského stínu, slibuje historik Snyder
Aktuálně se věnuje třeba dějinám Ukrajiny a kriticky vystupuje i na domácí půdě proti politice Donalda Trumpa. Příkladem je jeho dílo Tyranie: 20 lekcí z 20. století, v němž varuje před opomíjením faktů a sklonem k iracionalitě, které vedou k nástupu autoritářských režimů.
Za svoji práci získal řadu ocenění, z těch českých například cenu nadace Václava Havla nebo medaili Za zásluhy o diplomacii z rukou tehdejšího ministra zahraničí Jana Lipavského (ODS).
Obdobným tématům jako Snyder se věnuje také druhý z oceněných Ivan Krastev. I pro něj představují stěžejní náplň práce úvahy o krizi liberální demokracie, geopolitické situaci či problematika populismu. Krastev je známý také jako spoluzakladatel Evropské rady pro zahraniční vztahy (EFCR).
|
Vracejí se hranice starých impérií, Česko se může dostat na vrchol, říká politolog
V rozhovoru pro iDNES.cz z roku 2024 zdůraznil například význam zemí východní Evropy, podle něj posílený v souvislosti s válkou na Ukrajině. „Uvidíme transformaci demokratických režimů. Budou jiné, než jsme si v devadesátkách představovali,“ upozornil tehdy Krastev.
Cizím státním příslušníkům může prezident udělit státní vyznamenání kdykoli v průběhu roku. Občanům České republiky pouze ve vyhrazené řádové dny, kterými jsou 1. leden (Den obnovy samostatného českého státu) a 28. říjen (Den vzniku samostatného československého státu).