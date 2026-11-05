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Pavel nemá ambici být vyjednavačem o míru na Ukrajině. Nabízí zkušenosti z NATO

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  20:38
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. (20. září 2026) | foto: ČTK

Český prezident Petr Pavel se účastní tiskové konference v hotelu Elizabeth v...
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Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...
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Prezident Petr Pavel nemá ambici být evropským vyjednavačem o ukončení války na Ukrajině. Rád by ale přispěl svými zkušenostmi z působení v NATO. Pavel to ve čtvrtek řekl novinářům po jednání hlav států visegrádské čtyřky (V4) ve slovenském Trenčíně na dotaz, zda by nabídku stát se vyjednavačem přijal. Svého zástupce podle něj musejí vybrat evropské státy.

O tom, že by se Pavel mohl stát vyjednavačem, psal před 14 dny britský zpravodajský web The Telegraph.

„Já takovou ambici rozhodně nemám. Já bych určitě byl rád, kdybych mohl přispět jak zkušeností z NATO, ale i z Evropské unie. Ale to určitě bude na evropských státech, aby si řekly, koho vidí jako svého zástupce,“ řekl český prezident, který od června 2015 do června 2018 předsedal Vojenskému výboru NATO.

Jednání o míru na Ukrajině? Pavel vyzval k jednotnému postupu Evropy

The Telegraph s odvoláním na diplomatické zdroje napsal, že Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavním vyjednavači s ruským vládcem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Pavel podotkl, že o jménech se nejednalo.

„Vnímám, že moje jméno zaznělo v Telegraphu v souvislosti s několika dalšími, ale označil bych to za novinářskou dedukci. Takže určitě neproběhla žádná jednání. Já jsem se vyjadřoval mnohokrát, stejně tak jako ti, kteří právě byli jmenováni, a možná z toho ta dedukce vznikla,“ uvedl.

Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala předsedu Evropské rady Antónia Costu, aby evropští vůdci jednali o jmenování evropského vyjednavače na listopadovém neformálním summitu v Dublinu. Vyplývá to z obsahu neveřejného dopisu, ze kterého citovaly agentury ANSA a Adnkronos.

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Meloniová v dopise napsala, že je nezbytné, aby Evropa dokázala mluvit o válce na Ukrajině „jedním hlasem“. Bez jmenování společného zástupce unie a vymezení jeho mandátu podle Meloniové hrozí, že EU bude při rozhovorech o ukončení války na Ukrajině bez vlivu.

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