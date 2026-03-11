Pavel znovu navštívil české vojáky na misi v Lotyšsku, debatovali i o sportu

Autor: ,
  13:12
Prezident Petr Pavel ve středu navštívil české vojáky na základně v Lotyšsku. Mluvil s nimi o spolupráci s dalšími zeměmi, ale také o možnostech sportovního vyžití. Po neformální diskusi s vojáky poobědval. Pod vedením Kanady na misi v zemi působí aktuálně zhruba 50 Čechů, většina ze 153. ženijního praporu z Olomouce. Prezident základnu navštívil už v roce 2024.
Prezident Petr Pavel navštívil české vojáky na základně v Lotyšsku. (11. března 2026) | foto: Reuters

22 fotografií

Nynější páté úkolové uskupení české armády je v Lotyšsku od letošního ledna; vojáci se zde střídají přibližně po půl roce. Vedle Kanady jsou zde i příslušníci ozbrojených sil Španělska, Slovenska či Albánie.

Do kontaktu zatím Češi přišli především s Kanaďany, řekl novinářům velitel ženijní čety J.Ch. Jde o jeho první účast v zahraničním nasazení, z počátku byl proto nervózní z komunikace v angličtině. „Postupem času jsem cítil výrazné zlepšení a musím říct, že i ten přístup Kanaďanů je hodně vstřícný,“ uvedl.

Lotyšský prezident ocenil českou muniční iniciativu. S Pavlem řešili i konflikt v Íránu

Češi jsou v Lotyšsku součástí předsunutých sil Severoatlantické aliance, které posilují východní křídlo NATO tváří v tvář Rusku, jež více než čtyři roky vede válku proti Ukrajině. Zástupce velitelky pátého úkolového uskupení Jindřich Dologa novinářům řekl, že mezi hlavní úkoly českých ženistů na misi patří například podpora mobility jednotek či omezení pohybu nepřítele.

Cílem nasazení je podle Dology i secvičení postupů a výměna zkušeností mezi státy. Odlišnosti jsou například v technice. „Například kanadská technika je běžně obrněná, včetně té ženijní, tím my nedisponujeme,“ podotkl. Rozdíly se podle něj musí odrážet v plánování.

Secvičení rozdílných postupů

„Protože naše jednotky nejsou obrněné, musí počítat s tím, že je nemůžou posílat do blízkého kontaktu s nepřítelem,“ uvedl. „Ty postupy se musí secvičit, musí počítat s tím, že jsme prostě trošku jiní než oni. Zároveň my se učíme jejich postupům, jak oni dělají veškeré bojové manévry, přináší to zkušenosti pro obě strany,“ dodal Dologa.

Prezident, který byl v minulosti náčelníkem generálního štábu české armády a tři roky vedl Vojenský výbor NATO, se vojáků na základně ptal na dojmy z mise, slaďování postupů s ostatními zeměmi, ale i na zimní počasí a na možnosti sportovního vyžití. Před setkáním s Čechy Pavel spolu se svým lotyšským protějškem Edgarsem Rinkévičsem položil svíčku u památníku padlých lotyšských vojáků.

Pavel navštívil v Lotyšsku české vojáky. Střeží základnu 200 kilometrů od ruských hranic

Čeští ženisté v lednu v Lotyšsku vystřídali specialisty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Hlavním úkolem českých vojáků na misi v Lotyšsku je podle armády podílet se v rámci mnohonárodní brigády na zajištění bezpečnosti států východního křídla NATO a bránit je před případnou agresí. Páté uskupení vede Tereza Toška.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

5. září 2024,  aktualizováno  11. 3. 13:26

Pavel znovu navštívil české vojáky na misi v Lotyšsku, debatovali i o sportu

