Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Macinka je doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Koláře zprávy a prezident Pavel je považuje za mimořádně závažné.
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.
„Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ prohlásil prezident.
Petr Pavel uvedl, že chce věřit, že Macinkův postup nemá Babišovou podporu. V takovém případě jde podle něj o svévolný a nezodpovědný postup ze strany Motoristé sobě, kterým nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy ministra. „A to za jakoukoliv cenu,“ uvedl Pavel.
Prezident zároveň oznámil, že dává podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
Musí to vést k odvolání Macinky, řekl šéf ODS
Předseda nejsilnější opoziční strany ODS Martin Kupka označil to, co prezident Pavel zveřejnil, za mafiánské praktiky ze strany ministra zahraničí na předsedy Motoristů sobě Petra Macinky. Musí to podle něj vést k okamžitému odvolání Macinky z vlády.
Podle předsedy lidovců Marka Výborného a TOP 09 Matěje Ondřeje Havla by měl Macinka rezignovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že byl měl premiér Andrej Babiš navrhnout Macinkovo odvolání.
Šéf hnutí STAN Vít Rakušan navrhne předřazení diskuse o vydírání prezidenta Petra Pavla na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná ve 14 hodin. Chce slyšet vysvětlení od Macinky i premiéra Andreje Babiše.
„Nepovažuji ten způsob komunikace za nijak šťastný,“ uvedla šéfka poslanců ANO Taťána Malá. Řekla, že ona sama by komunikaci, jakou zvolil Macinka, nevolila.
Tisková konference hnutí ANO