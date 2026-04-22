Média veřejné služby by neměla být závislá na vůli vlády, řekl prezident

Autor: ,
  15:27
Je důležité sledovat kroky vlády, která chystá nový zákon o médiích veřejné služby. Veřejnoprávní média by se neměla dostat do stavu, že budou závislá na vůli vlády, řekl ve středu prezident Petr Pavel při setkání se studenty v univerzitní aule v Pardubicích. To podle něj nedělá dobrotu.
Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026) | foto: AP

41 fotografií

Česko by podle prezidenta mělo mít takový model, který zajistí maximální nezávislost a předvídatelné financování, které je střednědobé. Žádné veřejnoprávní médium nemůže fungovat z roku na rok, uvedl.

Příklad Maďarska i Slovenska by měl být Česku velkým varováním. „Kdo sledoval tamní státní televize, ví, že to bylo velice smutné. Je třeba sledovat všechny kroky, které bude dělat vláda, pokud jde o financování veřejnoprávních médií, abychom se nedostali do toho, aby byla závislá na vůli vlády,“ řekl prezident. Jeho vystoupení ve středu sledovala plná aula, téměř 400 lidí.

V Českém rozhlase a České televizi ve středu začala neomezená stávková pohotovost. Vyhlásili ji odbory, pracovníci a iniciativa Veřejnoprávně kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Podle návrhu by mělo přejít financování veřejnoprávních médií z poplatků od lidí a firem na státní rozpočet.

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Podle zástupců veřejnoprávní televize a rozhlasu by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat poslání. Protest proti zákonu ve středu vyjádřili také studenti v některých městech, mimo jiné studující z pardubické Filozofické fakulty.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Nejčtenější

Média veřejné služby by neměla být závislá na vůli vlády, řekl prezident

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Je důležité sledovat kroky vlády, která chystá nový zákon o médiích veřejné služby. Veřejnoprávní média by se neměla dostat do stavu, že budou závislá na vůli vlády, řekl ve středu prezident Petr...

22. dubna 2026  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.