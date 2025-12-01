Pavel přijme tři kandidáty do nové vlády: Havlíčka, Schillerovou a Juchelku

V úterý na Hrad zamíří poslední dva kandidát ANO – adepti na ministra vnitra Lubomír Metnar a Zuzana Schwarz Bařtipánová, která má ve vládě Andreje Babiše mít na starost na místní rozvoj.
Už pátek Pavel zahájil konzultace schůzkami s kandidáty ANO na ministry školství Robertem Plagou, zdravotnictví Adamem Vojtěchem a spravedlnosti Jeronýmem Tejcem.
„Všichni chceme, aby naše děti učili nejkvalitnější z nás a ty snad chceme dobře zaplatit,“ hájil Plaga, že na konci volebního období má být podle nové vlády nástupní plat vysokoškolsky vzdělaného učitele 50 tisíc korun. Podle Vojtěcha bude nezbytné navýšení plateb za státní pojištěnce, stejně jako zavedení povinné e-žádanky. „Budeme bránit svobodu slova proti takovým návrhům, jako je Chat Control,“ řekl Tejc.
Ve čtvrtek Pavel přijme kandidáty hnutí SPD, sérii konzultací uzavřou Motoristé. Hrad dříve avizoval, že schůzky mohou trvat do 10. prosince.