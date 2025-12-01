Pavel přijme tři kandidáty do nové vlády: Havlíčka, Schillerovou a Juchelku

Autor:
  5:53
Prezident Petr Pavel přijme na Hradě tři kandidáty do nové vlády Andreje Babiše. Na konzultace za ním zamíří první místopředseda ANO Karel Havlíček, který má vést ministerstvo průmyslu a obchodu, kandidátka na ministryni financí, místopředsedkyně ANO Alena Schillerová a Aleš Juchelka, jenž má vést ministerstvo práce a sociálních věcí.
Prezident Petr Pavel pokračuje v konzultacích s kandidáty do nové vlády. | foto:  Petr Topič, MAFRA

5 fotografií

V úterý na Hrad zamíří poslední dva kandidát ANO – adepti na ministra vnitra Lubomír Metnar a Zuzana Schwarz Bařtipánová, která má ve vládě Andreje Babiše mít na starost na místní rozvoj.

Už pátek Pavel zahájil konzultace schůzkami s kandidáty ANO na ministry školství Robertem Plagou, zdravotnictví Adamem Vojtěchem a spravedlnosti Jeronýmem Tejcem.

„Všichni chceme, aby naše děti učili nejkvalitnější z nás a ty snad chceme dobře zaplatit,“ hájil Plaga, že na konci volebního období má být podle nové vlády nástupní plat vysokoškolsky vzdělaného učitele 50 tisíc korun. Podle Vojtěcha bude nezbytné navýšení plateb za státní pojištěnce, stejně jako zavedení povinné e-žádanky. „Budeme bránit svobodu slova proti takovým návrhům, jako je Chat Control,“ řekl Tejc.

Ve čtvrtek Pavel přijme kandidáty hnutí SPD, sérii konzultací uzavřou Motoristé. Hrad dříve avizoval, že schůzky mohou trvat do 10. prosince.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Až 500 tisíc za petardy, zákaz prodeje ve stánku. Novela o pyrotechnice zpřísňuje

Policie dohlíží na silvestrovské oslavy v centru Prahy. (31. prosince 2023)

Od 1. prosince začne platit novela zákona o pyrotechnice, která kromě nových pravidel zavádí i přísnější dohled a postihy. Díky posílení pravomocí bude moci pokuty udělovat policie přímo na místě.

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

1. prosince 2025  5:35

Vločka sněhu velká jako XL pizza. Sněhový gigant spadl v Montaně, vědci to nevyvrací

Ilustrační foto

Jakou největší vločku jste v životě viděli? Vešla se na prst? Nebo snad do dlaně? Vločka, která je v Guinnessově krize rekordů zapsaná jako největší na světě byla větší než mělký talíř. Meteorologové...

1. prosince 2025

Strach v předvánočním Německu. Kriminalita v nákupních centrech roste

Premium
V roce 2024 bylo zdokumentováno v německých obchodech celkem 18 276 incidentů,...

Od naší spolupracovnice v Bavorsku Průzkumy ukazují velký nárůst trestné činnosti v německých obchodech. Naznačují, že situace se letos ve srovnání s loňským rokem ještě zhoršila. Mezi roky 2023 a 2024 se počet nahlášených incidentů...

1. prosince 2025

Dvoustovkou do Budějovic a pak roky nic. Zvyšování rychlosti na železnicích vázne

Premium
ilustrační snímek

Drobná ochutnávka železnice 21. století. Tak by se dalo nazvat zvýšení rychlosti na dvou úsecích na trase z Prahy do Českých Budějovic. Minimálně na několik let jde ale o jedinou podobnou ukázku....

1. prosince 2025

Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka

Ředitelství silnic a dálnic začalo s frézováním dvou dezinfekčních jam na...

Státním veterinářům, kteří kontrolují jatka, dobrou pohodu zvířat nebo nakládání s potravinami živočišného původu, chybí na příští rok jenom na laboratorní diagnostiku 32 milionů korun. Hovoří ale...

1. prosince 2025

Záhada 80 milionů šéfa železnic. Majetek Svobodových v mnohém budí otázky

Premium
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda (listopad 2021)

Na okraji Ústí nad Orlicí ve čtvrti Hylváty stojí u trati nenápadný domek s rybníkem a sádkami. Vyhlášená rybárna Svobodových. Oficiálně dům, pozemky i rybník patří šéfovi Správy železnic Jiřímu...

1. prosince 2025

Mikrobus na Olomoucku vyjel ze silnice a převrátil se na bok, šest lidí se zranilo

Mikrobus v Olomouckém kraji se v důsledku nepříznivého počasí převrátil na bok....

Šest zraněných si v neděli večer vyžádala nehoda mikrobusu, který vyjel ze silnice a převrátil se na bok mezi obcemi Kokory na Přerovsku a Krčmaň na Olomoucku. Ve voze jelo 14 lidí. Podle mluvčí...

30. listopadu 2025  22:07

Produktivní, ale ještě je potřeba další práce, uvedl Rubio po jednání s Ukrajinci

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a tajemník ukrajinské Rady národní...

Ukrajinská a americká delegace jednaly na Floridě o návrhu podmínek pro ukončení války na Ukrajině. Šéf americké diplomacie Marco Rubio označil rozhovory za velmi produktivní. Nicméně upozornil, že...

30. listopadu 2025  16:58,  aktualizováno  21:28

Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený

Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během...

Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení...

30. listopadu 2025  21:16

Ničí je slunce a vadí jim česnek. Vzácnou upíří nemoc umí v Česku léčit jen tři lékaři

Premium
Takhle vypadal vampýr Tobiáš, když jej archeologové v roce 2010 vykopali v...

Nesmí vyjít na denní světlo. Sluneční paprsky jí způsobují bolestivé puchýře. Proto se pohybuje venku především v noci. Kvůli tomu je její pleť až nezdravě bílá a křehká jako papír, zatímco oči jsou...

30. listopadu 2025

