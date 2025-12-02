Pavel pozval kandidáty do vlády Schwarz Bařtipánovou, Metnara a Bednárika

Josef Kopecký
  5:50
Trojici kandidátů do vznikající vlády Andreje Babiš si na Pražský hrad pozval prezident Petr Pavel. Ke konzultacím k němu zamíří kandidát na ministra vnitra za ANO Lubomír Metnar, Zuzana Schwarz Bařtipánová, která se má za ANO stát ministryní pro místní rozvoj a také Ivan Bednárik, kterého hnutí SPD nominovalo na pozici ministra dopravy.
Prezident republiky Petr Pavel zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů...

Prezident republiky Petr Pavel zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů v budoucí vládě. (28. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Jednička hnutí ANO pro volby v Ústeckém kraji, starostka Bíliny Zuzana Schwarz...
Metnar byl ministrem vnitra už v první vládě Andreje Babiše v předminulém volebním období, v druhé Babišově vládě byl v čele ministerstva obrany.

Plaga mluvil u prezidenta o zvýšení platů učitelů, Tejc o svobodě slova

Dlouhodobá starostka Bíliny Schwarz Bařtipánová, která byla v čele tohoto města od roku 2018, rezignovala na tento post poté, co získala poslanecký mandát. Na ministerstvu pro místní rozvoj již působila na odboru územního plánování.

„Nás tady v Ústeckém kraji velmi trápí obchod s chudobou a zneužívání sociálních dávek. Je to velké téma, které společně s panem předsedou řešíme. Podařilo se nám do volebního programu dát to, že provedeme analýzu vyplácení sociálních dávek a zvážíme jejich převedení na obce. Znají své občany, mohou lépe kontrolovat to, kdo dávky má, na co je má a zda je také utrácí za to, za co má,“ řekla ve volební kampani ještě jako starostka Bíliny, když Babiš v rámci svého turné zamířil na sever Čech.

Havlíček má za neudržitelné emisní povolenky, Schillerové vadí práce načerno

Bývalý generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik kvůli nominaci do vlády oznámil minulý týden rezignaci na funkci generálního ředitele Železnice Slovenské republiky.

Pavel zahájil sérii konzultací s kandidáty minulý týden a pokračovat v nich bude ve čtvrtek. Setká se s dalšími kandidáty SPD a nakonec si nechal konzultace s kandidáty za Motoristy sobě. Setkat by se tak měl i s Filipem Turkem, kterého Motoristé chtějí v pozici ministra životního prostředí.

Pokud ale Turek nevysvětlí všechny pochybnosti, které kolem něj jsou, není podle prezidenta Pavla vhodným kandidátem na ministra.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

