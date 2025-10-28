Bartovský, Hůlka či Kučera. Pavel jmenoval generály, celkem povýšil osm mužů

  11:56
Prezident Petr Pavel u příležitosti oslav 28. října jmenoval nebo povýšil generálskou hodností celkem osm mužů. Stejný počet jmenoval také loni. Ředitele Vojenského zpravodajství (VZ) Petra Bartovského povýšil do hodnosti generálporučíka, šéfa Vězeňské služby Tomáše Hůlku jmenoval generálmajorem.

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zahraniční diplomaty před státním svátkem 28. října (27. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václava Kučeru a prvního zástupce ředitele VZ Přemysla Horáčka prezident rovněž jmenoval generálmajorem.

Bartovský, který se ředitelem Vojenského zpravodajství stal v červenci 2024, byl loni v říjnu povýšen na generálmajora. Hůlka se stal šéfem Vězeňské služby letos na začátku října, do té doby působil jako první náměstek tohoto bezpečnostního sboru. Na povýšení do hodnosti generálmajora ho navrhlo ministerstvo spravedlnosti.

Na návrh ministerstva obrany prezident jmenoval vedle Bartovského a Horáčka také dva plukovníky do nejnižší generálské hodnosti. Brigádními generály se stali velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva a zástupce ředitele sekce logistiky ministerstva obrany Daniel Synek.

Na návrh ministerstva vnitra prezident povýšil na brigádního generála ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleše Černohorského a náměstka ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Hrazánka.

Člověk v generálské hodnosti by měl být podle Pavla loajální své zemi, složce, ve které slouží, a svému svědomí. „Bude důležité, abyste vždycky věděli, z jakých pozic vycházíte a komu jste zodpovědní,“ uvedl prezident. Generálům popřál sílu a osobní odvahu.

Za nově jmenované generály promluvil Bartovský, který Pavlovi poděkoval za důvěru a poctu. „Chápeme ji jako ocenění naší dlouhodobé a odpovědné práce pro Českou republiku. Zároveň ji vnímáme jako závazek do naší budoucí práce,“ dodal.

Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty i hasiče dvakrát ročně, a to 28. října u příležitosti dne vzniku samostatného Československa a 8. května u příležitosti Dne vítězství.

Bartovský, Hůlka či Kučera. Pavel jmenoval generály, celkem povýšil osm mužů

28. října 2025  11:56



28. října 2025

