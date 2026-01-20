Prezident Pavel jmenoval nové rektory veřejných vysokých škol

Autor: ,
  16:22
Prezident Petr Pavel v úterý na Pražském hradě jmenoval rektory deseti veřejných vysokých škol. Funkční období většině z nich začne v únoru, potrvá do roku 2030. Nové rektory zvolily akademické senáty škol, začátkem ledna je také schválila vláda. Slavnostního ceremoniálu se nezúčastnil rektor Vysokého učení technického (VUT) v Brně Ladislav Janíček, Hrad mu dekret pošle.
Pavel v úterý jmenoval rektory postupně ve třech vlnách. Prezident Miloš Zeman v minulosti jmenoval větší skupiny rektorů najednou.

Univerzitu Pardubice (UPCE) povede nadále Libor Čapek, který v loňské říjnové volbě neměl protikandidáta. Staronové rektory mají i VUT, kde pokračuje v druhém funkčním období Janíček, a pražská Vysoká škola ekonomická (VŠE).

VŠE nadále povede Petr Dvořák. Jeho protikandidát ekonom a poslanec za SPD Miroslav Ševčík loni v listopadu z volby odstoupil před odevzdáváním hlasovacích lístků. Uvedl, že se nemůže a nechce účastnit a legitimizovat porušení vnitřních předpisů VŠE.

Nový rektor Technické univerzity v Liberci (TUL) Aleš Kocourek ve funkci nahradí dosavadního rektora Miroslava Brzezinu. Ten znovu kandidovat nemohl, školu vedl od roku 2018.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) povede odborník na umělou inteligenci Michal Pěchouček. Předchozího rektora Vojtěcha Petráčka odvolal na návrh akademického senátu Pavel loni v květnu. Petráček proti tomu podal správní žalobu, kterou Městský soud v Praze zamítl. Petráček podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. ČVUT od jeho odvolání vede prorektor Zbyněk Škvor.

„Pokud naše vysoké školy a univerzity budou nejenom nositeli kvalitního vzdělání, ale budou také nositeli kvalitního výzkumu, tak je to ta nejlepší investice, kterou do naší země můžeme vložit,“ řekl Pavel po jmenování rektorů TUL, ČVUT a UPCE.

Nového rektora má i Univerzita Karlova (UK). Ve vedení největší a nejstarší české VŠ nahradí Milenu Králíčkovou analytický chemik Jiří Zima. Rektorem České zemědělské univerzity (ČZU) jmenoval Pavel sociologa Michala Lošťáka. Ve funkci nahradí Petra Skleničku, který vedl školu druhé funkční období a znovu kandidovat nemohl.

Na Veterinární univerzitě Brno nahradí Aloise Nečase nová rektorka Eva Voslářová. Rektorem Mendelovy univerzity v Brně, která nabízí hlavně zemědělské a lesnické obory, jmenoval Pavel Martina Klimánka. Ve volbě porazil obhajujícího Jana Mareše.

Pavel jmenoval také rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Mariu Willi, která funkci převezme od divadelního režiséra a dramaturga Petra Michálka.

Rektory UK, VŠE a ČZU Pavel jmenoval jako poslední. Popřál jim hodně úspěchů, sil, odhodlání a co nejlepší výsledky jejich studentů. UK, VŠE a ČZU podle něj přestavují „těžké váhy“ českých univerzit. „Jsem moc rád, že naše vysoké školy a univerzity, které reprezentujete, se rozhodně ve světové konkurenci neztratí,“ řekl. Je podle něj v zájmu ČR, aby VŠ rostly, především do kvality, a úzce spolupracovaly s privátním sektorem i se státem.

Prezident Pavel jmenoval nové rektory veřejných vysokých škol

Další weby

