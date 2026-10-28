Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pavel jmenoval nové generály. Hodnost znamená prestiž i odpovědnost, apeloval

Autor: ,
  13:22
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...

Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku vzniku Československa v Míčovně Pražského hradu. (28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...
13 fotografií
Prezident Petr Pavel dnes v Míčovně Pražského hradu jmenoval při příležitosti výročí vzniku Československa náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Hlaváč tak dosáhl nejvyšší hodnosti v české armádě. Na generálporučíka prezident povýšil generálního ředitele Vězeňské služby Tomáše Hůlku, který obdržel nejvyšší hodnost udílenou u bezpečnostních sborů.

Celkem se u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa dočkalo povýšení 16 mužů, před rokem jich bylo osm.

Pavel generálům pogratuloval, cesta k hodnosti generála je podle něj mimořádně složitá a netýká se jen jich, ale i jejich rodin. „Chtěl bych také vyjádřit přesvědčení o tom, že jakkoli je hodnost generála prestiží, tak je také odpovědností,“ řekl prezident.

Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku vzniku Československa v Míčovně Pražského hradu. (28. října 2026)
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku vzniku Československa v Míčovně Pražského hradu. (28. října 2026)
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku vzniku Československa v Míčovně Pražského hradu. (28. října 2026)
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku vzniku Československa v Míčovně Pražského hradu. (28. října 2026)
87 fotografií

Může se podle něj stát, že složky, které pod generály spadají, budou muset v budoucnu řešit složitější situace než doposud. Vyzval, aby generálové poskytovali svým politickým nadřízeným ne rady, které jim udělají radost, ale takové rady, které budou sloužit občanům České republiky a zemi jako celku. „To vůbec nebude jednoduchá věc a bude to od vás vyžadovat často i velkou osobní odvahu,“ doplnil Pavel.

Do hodností generálporučíků dnes Pavel povýšil také dva zástupce náčelníka generálního štábu, Petra Čepelku a Pavla Lipku. Stejnou hodnost získal šéf Velitelství pro operace Jaroslav Míka. Generálmajory se stali generální ředitel celní správy Pavel Kotraba, ředitel Útvaru rychlého nasazení Libor Lochman, zástupce velitele Míky Jan Štěpánek a velitel Vzdušných sil Petr Tománek.

Letectvo nad Prahou a piety. Pavel udělil nejvyšší hodnost, povýšil dvakrát víc lidí

Do hodnosti brigádního generála prezident jmenoval šéfa hasičů Martina Legnera, který se funkce ujal na začátku října. Brigádními generály se dnes dále stali ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědky, Miroslav Toman, zástupce Vojenského zpravodajství a ředitel sekce technické 603. provozního střediska Jan Bouda, ředitel sekce zpravodajského zabezpečení armády Petr Čeklovský, zástupce velitele Vzdušných sil Karel Krejčiřík, velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal a ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Karel Zapletal.

Za generály promluvil Hlaváč, vyjádřil vděčnost kolegům a spolupracovníkům, poděkoval také za oporu nejbližším. Prezidenta ujistil, že nově jmenovaní generálové jeho důvěru naplní.

Prezident do generálských hodností povyšuje vojáky, policisty, hasiče a další příslušníky bezpečnostních sborů dvakrát ročně, a to 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

Dianu s její macechou spojoval podobný osud. Cestu k sobě však hledaly dlouho

Princezna Diana a její macecha Raine Spencerová

Raine Spencerová vstoupila do povědomí veřejnosti především jako nevlastní matka princezny Diany. V životopisech bývá často představována jako zlá macecha, kterou Diana dlouhé roky nenáviděla. Jejich...

28. října 2026  13:45

Kdy nás čeká další volno? Za tři týdny bude další svátek, Vánoce vycházejí skvěle

Po podzimních prázdninách přijde další volno. Některé děti čekají čtyři dny doma už v listopadu

Podzimní prázdniny ještě ani neskončily a školáci už vyhlížejí další dny bez výuky. O nadcházejících Vánocích čeká žáky téměř čtrnáct dní souvislého volna. Pro řadu rodin ale přichází příležitost k...

28. října 2026  13:30

Přezíravý Kreml a rozpačití Evropané. Putin severským lídrům přednášel historii

Premium
Norský premiér Jonas Gahr Störe (vlevo) a finský prezident Alexander Stubb....

Telefonický rozhovor o Ukrajině finského prezidenta Alexandera Stubba a norského premiéra Jonase Gahra Störeho a ruského prezidenta Vladimira Putina provází rozpaky. Putin jej údajně pojal jako...

28. října 2026  13:27

Pavel jmenoval nové generály. Hodnost znamená prestiž i odpovědnost, apeloval

Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...

Prezident Petr Pavel dnes v Míčovně Pražského hradu jmenoval při příležitosti výročí vzniku Československa náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Hlaváč tak...

28. října 2026  13:22

Srazily se španělské rychlovlaky. Vagony spadly z náspu, obětí je 50

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku si vyžádala 50 obětí. Dalších nejméně 179 lidí utrpělo zranění. S odvoláním na civilní ochranu o tom informoval španělský server El Español. K...

28. října 2026  9:53,  aktualizováno  13:16

Letectvo nad Prahou a piety. Pavel udělil nejvyšší hodnost, povýšil dvakrát víc lidí

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel položil věnce prezidenta republiky k soše T. G. Masaryka...

Prezident Petr Pavel u příležitosti 108. výročí od vzniku samostatného Československa na Pražském hradě jmenoval náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Jde o...

28. října 2026,  aktualizováno  13:06

Lovecký úplněk nad Bránou Indie i Manhattanem. Kde zářil nejvíce?

Říjnový lovecký úplněk osvítil noční oblohu napříč různými kouty světa. (26....

Říjnový lovecký úplněk osvítil noční oblohu napříč různými kouty světa od New Yorku a San Francisca přes německý Mnichov až po Indii. Lidé zachytili výrazný měsíční kotouč nad známými dominantami i...

28. října 2026  12:38

Neslyšíme slovo mír, posteskl si Klaus v projevu. Chválil Babiše, že jde proti proudu

Václav Klaus měl projev u příležitoti 28. října 2026 v Praze.

Bývalý prezident Václav Klaus pronesl při příležitosti 108. výročí vzniku samostatného Československa projev u Obecního domu. Tradičně v něm zhodnotil stav současné politické situace. Vymezil se...

28. října 2026  12:28

Jednání koalici ve Zlíně se posunula dál, primátora by mohli mít Starostové

28. října 2026 se uskutečnilo další jednání o nové koalici, která povede Zlín....

Povolební vyjednávání o nové koalici ve Zlíně se pohnula kupředu. Podařilo se odblokovat patovou situaci z neděle, kdy hnutí STAN a Zlín 21 přišla na jednání s požadavkem, že chtějí mít v...

28. října 2026  12:27

Slovensko znovu převzalo ochranu nad svým nebem, uvedl Pellegrini. F-16 startují

Slovenský prezident Peter Pellegrini (2. dubna 2026)

Slovensko je opět schopné bránit vzdušný prostor svými silami, oznámil slovenský prezident Peter Pellegrini. Na Slovensko bylo k tomuto účelu dosud dodáno 10 stíhaček F-16. Celkově má Slovensko...

28. října 2026  12:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sokolová dostala nabídku na primátorku. V Prostějově se rýsuje konec vlády ANO

Lídryně politického uskupení Prostějovští demokraté: ODS + nezávislí pro...

Povolební vyjednávání v Prostějově nabralo zásadní obrat. Prostějovští demokraté (ODS a nezávislí kandidáti) ukončili rozhovory s hnutím ANO dosavadního primátora Františka Jury a rozhodli se jednat...

28. října 2026  11:54

Zelenskyj s Putinem se mohou brzy setkat, řekl Trump. Kreml slíbil bezpečnostní záruky

Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump. Kremelský poradce Jurij...

28. října 2026  8:59,  aktualizováno  11:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.