Prezident Pavel přijme Macinku i dva kandidáty SPD do Babišovy vlády

Josef Kopecký
  6:00
Prezident Petr Pavel si na čtvrtek naplánoval schůzky s dalšími třemi kandidáty do nové vlády Andreje Babiše, na níž se dohodla nová koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Na Hrad za ním zamíří nejprve kandidát SPD na ministra obrany, generál SPD Jaromír Zůna, pak kandidát na ministra zemědělství Marek Šebestyán a nakonec šéf Motoristů Petr Macinka.
Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem kde probral sestavování vlády i Filipa Turka. (20. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jaromír Zůna při...
Jaromír Zůna za SPD (na snímku z 26. října 2021), nominovaný na funkci ministra...
Předseda Iniciativy zemědělských podniků Martin Šebestyán (16. ledna 2025)
Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán na tiskové...
8 fotografií

Na schůzku s kandidátem Motoristů na post ministra zahraničí Macinkou bude upřena největší pozornost, protože ten s Pavlem bude chtít probírat i jeho výhrady vůči čestnému prezidentovi Motoristů Filipu Turkovi, který by měl být podle dohody nové koalice ministrem životního prostředí.

„My si nejsme vědomi právní překážky, která by měla bránit jmenování Filipa Turka členem vlády. Je to bezúhonný člověk bez ohledu na pokusy o skandalizaci jeho osoby v médiích,“ řekl Macinka.

Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka

Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš ho informoval o svém setkání s prezidentem Pavlem, kterému předal seznam kandidátů do vlády. A informoval Macinku o tom, že Petr Pavel odmítá Turka ve vládě v jakékoli pozici.

„Své výhrady několikrát vyjádřil veřejně. Ovšem neformuloval je nikdy veřejně jako překážky právní. Rozhodně nemá informace o nějakém stíhání nebo jiném řízení,“ řekl ředitel komunikace Hradu Vít Kolář. O tom, že má prezident „právní důvody“ totiž hovořil Babiš.

Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

„Samozřejmě si ho rád vyslechnu. Na druhou stranu si dokážu jen těžko představit něco, co by mohlo nějakým způsobem zvrátit názor, který není pouze můj, ale velké části naší veřejnosti,“ řekl ve středu Pavel o Turkovi. „Upřímně řečeno, z toho, co jsem měl zatím možnost slyšet, tak to bylo spíše mlžení. Spíše znevěrohodňování všeho, co bylo kde uvedeno. A většinou to bylo způsobem, který spíše dával najevo jistou aroganci než pokoru,“ uvedl prezident Pavel při návštěvě Maďarska.

Turek podle prezidenta není vhodnou osobou na post ministra, pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje. Poslanec čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích.

Jako první dorazí za Pavlem generál Zůna

Schůzky s kandidáty zahájí Pavel s kandidátem na post ministra obrany za SPD Jaromírem Zůnou, který byl v minulosti prvním zástupcem náčelníka generálního štábu. Byl protikandidátem Karla Řehky na pozici náčelníka generálního štábu, když ho podporoval bývalý prezident Miloš Zeman. Po jmenování Řehky, kterého si vybrala ministryně obrany Jana Černochová, působil Zůna jako vojenský přidělenec v Pekingu.

Podle serveru Aktuálně.cz pak začal pracovat jako seniorní poradce pro zbrojní skupinu MPI Group vlastněnou podnikatelem Michalem Smržem. Většinový podíl v jedné z jejích společností - muničce ZVI Vsetín - letos v létě koupil miliardář Michal Strnad.

Po Zůnovi se s prezidentem setká bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán, jehož do nové vlády nominovalo jako ministra zemědělství také hnutí SPD.

Prezident pak bude mít za sebou schůzky se 12 z 15. Zbývat budou jednání s Turkem a kandidáty Motoristů na ministra kultury Oto Klempířem a ministra sportu Borisem Šťastným. Ta se uskuteční v pondělí

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

